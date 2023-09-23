هبوط جديد لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. اعرف التفاصيل

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023 في محلات الصاغة تراجعًا جديدًا في منتصف التعاملات اليومية، بقيمة 5 جنيهات وبلغ سعر عيار 21 نحو 2210 جنيهات، وسجل سعر الجرام عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك نحو 2526 جنيها، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

«الوطن» ترصد خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023 في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، وفقاً لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-9-2023 تراجعا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17680 جنيها للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 1925 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2315 جنيها للشراء تضاف إليه المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر رواجًا في مصر بمحلات الصاغة، إلى 2210 جنيهات للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1473 جنيها للشراء بدون مصنعية.