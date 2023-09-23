والدة «ريان البورسعيدي» لـ«الوطن»: أصيب بالورم في المخ من عمر شهرين

يعاني الطفل ريان البورسعيدي، من ورم في المخ بداية من عمر الشهرين، إذ خضع لعمليات جراحية خطرة، تحكي «سماح علي» والدة الطفل ريان البورسعيدي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» وصوتها مملوء بالشجن واليقين بأن الله مع ابنها: «البداية عندما ولدت ريان ولادة مبكرة في الشهر الثامن من الحمل وفجأة أصيب بالتهاب رئوي حاد لكن الأطباء شكوا أن رأسه غير طبيعي ولا بد من الخضوع للفحص».

إصابة الطفل ريان بورم كبير في المخ

وتستكمل والدة ريان البورسعيدي، أن المستشفى استعان بأطباء لإجراء أشعة مقطعية وبالصبغة له فظهر ورم كبير الحجم في المخ، بل وطالبوا بإجراء عملية جراحية عاجلة.

وتؤكد والدة «ريان البورسعيدي»: هو أول فرحتنا فسافرت وزوجي به إلى مستشفى57357، وقالوا لزوجي أن نسبة الشفاء 1%، ويفضل أن ترجع به إلى المنزل، وأمام جدال والده عرضوا علينا نقله إلى مستشفى أبوالريش وكنا على قائمة الانتظار.

وتابعت الأم أن حالة الطفل بدأت في التدهور بل ورفض الرضاعة، وبالتواصل مع طبيب من القاهرة لإجراء عملية جراحية، موضحًا لهم أن نسبة الشفاء 50% فقط، وبالفعل خضع الطفل لعملية جراحية واستئصال الورم بالمخ في مستشفى بالتجمع الخامس بينما تم تحليل العينة بمستشفى57357 وظهرت نتيجتها بعد أسبوع بأن الورم خبيث من الدرجة الثانية، مع وجود كتل خبيثة من الدرجة الثالثة، وهنا عدت بالطفل ريان إلى المنزل، ثم لاحظت علواً في ارتفاع في الرأس وعند سؤال الطبيب أوضح أنه استسقاء.

تستكمل الأم: لجأنا إلى مستشفى ببورسعيد لاستكمال العلاج، ومرحلة المضاد الحيوي لارتفاع درجة حرارته، ثم جرى تحويل الطفل إلى مستشفى النصر للأطفال لبدء مرحلة العلاج الكيماوي، مضيفة أن الطفل ريان تحمل ما لم يتحمله رجل قوي البنيان في عمر السنة والشهرين.

نصف جسد ريان البورسعيدي لا يتحرك

وأوضحت الأم أن العمليات الجراحية التي أجريت له أثرت على الجانب الأيمن من الجسم، فهو يُحرك يده اليسرى فقط ولا يستطيع أن يحبوا أو يقف على قدميه، ويحتاج علاج طبيعيا، بالإضافة إلى حاجة ريان إلى دكتور مخ وأعصاب يتفهم لحالته لأنه عندما يتم عرضه على طبيب جديد يشك بوجود جزيئات ورم جديدة في المخ فأرجع إلى الطبيب الذي أجرى له العملية فيقول هي ليست ورما ولكنها مادة كيمائية، تم وضعها في المخ ضمن الجراحة لكنه ربما يحتاج إلى تغيير في الصمام.

وتؤكد والدة ريان البورسعيدي أن التأمين الصحي الشامل أنقذها من التكلفة بالخارج، بعد نفاد جميع الأموال والاستدانة من المواطنين، خاصة أن والده يعمل في محل، مطالبة المسؤولين بالاهتمام بحالة ريان فهو روح.