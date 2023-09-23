مواطنون ليبيون عن المساعدات المصرية: منبهرون بما رأيناه.. «حاجة تشرف»

استعرض تقرير أعدته «قناة الحياة» الإشادات الواسعة من الأشقاء الليبين بمصر بسبب الجهود التي بذلتها لدعم الشعب الليبي بعد تعرضه لمحنة على خلفية تداعيات العاصفة «دانيال»، لتتمكن المدن المنكوبة من مواجهة هذه التداعيات، خاصةً مدينة «درنة».

ليبيا تلقت مساعدات إنسانية ومعدات من مصر

وقال أحد المواطنين: «ليبيا تلقت مساعدات إنسانية ومعدات من مصر الدؤوبة على تقديم المساعدات لأشقائها، ووصل إلينا مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة»، وأضاف مواطن ليبي آخر: «نشكر أشقاءنا المصريين على المساعدات لإخوانهم الليبيين، بعد الأحداث المأساوية في درنة.. بارك الله فيهم ونشكرهم على الجهود الإنسانية وأعمال الإغاثة لدعم الشعب الليبي، نحن منبهرون بالدعم اللي شوفناه، حاجة تشرف بجد».

مصر لم تقصر في المساعدات التي وصلت إلى ليبيا

وعبر أحد المواطنين الليبيين عن فرحته العارمة: «مصر لم تقصر في المساعدات التي وصلت إلى ليبيا عن طريق البر والجو والبحر، ومصر صاحبة واجب من قديم الزمان، ونقول: تحيا مصر.. تحيا مصر.. منذ اليوم الأول ومصر قدمت المساعدات للمدن المنكوبة في شرق ليبيا، وفي هذا اليوم استدعتنا القاعدة البحرية لاستقبال باخرة مصرية تحمل المساعدات».