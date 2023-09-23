تحالف الأحزاب: جهود إغاثة ليبيا تؤكد أن مصر دار العروبة

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ، بالجهود المصرية المبذولة لإغاثة الأشقاء الليبيين من ويلات العاصفة دانيال التي ضربت بلادهم خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في غرق أحياء ومدن بأكملها.

مصر على مر عصورها تعد قلب العرب النابض

وقال تيسير مطر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن مصر على مر عصورها تُعد قلب العرب النابض، حيث إنها دار لكل الشعوب العربية في كل أزماتها ودعنا نسترجع السنوات الأخيرة بداية من العام 2011 تعرض عدة دول عربية لأزمات داخلية وبعضها وصل إلى الحروب الأهلية وسرعان ما فتحت مصر أبوابها لاستقبال الأشقاء والنازحين من الدول العربية.

الشعوب العربية

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية «وخلال تجربة معيشتهم الجيدة حال وصولهم لمصر لم يعاملوا معاملة لاجئين، بل انخرطوا في المجتمع المصري وتعايشوا معه دون عزلة أو عنصرية، الأمر الذي يؤكد أن مصر هي حضن العرب الدافئ».

واختتم مطر حديثه مؤكدًا أن الدعم المصري للأشقاء الليبيين جاء انطلاقًا من الدور القومي العربي الذي تقوم به الدولة المصرية على مر عصورها.