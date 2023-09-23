«تحالف الأحزاب المصرية»: الرئيس السيسي حقق نجاحات في كثير من الملفات

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، وأمين تحالف الأحزاب المصرية، إن جميع أعضاء الحزب وكذلك رؤساء تحالف الأحزاب المصرية على قلب رجل واحد.

وأشار «مطر» إلى أنه على مدار شهرين من الاجتماعات ناقش التحالف الانتخابات الرئاسية بين ما قبل 2014 وصولا إلى 2023، وكذلك كل التحديات التى واجهتها الدولة المصرية، وانتهت كل الأحزاب إلى تأييد الرئيس السيسي، بعد النجاحات المحققة في عدد من الملفات، أبرزها الملف الأمني.

مخرجات الحوار الوطني

وأوضح «مطر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أن تعدد المرشحين لانتخابات الرئاسة جاء بعد نجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، وكذلك المخرجات التى نتجت عن الحوار الوطني أعطت المواطنين حالة من الثقة، لافتا إلى أن التعدد يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في الديمقراطية.

حزب إرادة جيل

وطالب رئيس حزب «إرادة جيل» المواطنين بالنزول للانتخابات والمشاركة في التصويت، والحفاظ على حقوفهم في التعبير عن الرأي، وأنه يجب على كل مصري أن يشارك برأيه ويختار المرشح الذي يتفق معه، خاصة وأن المشاركة السياسية هي من أهم معايير الديمقراطية.