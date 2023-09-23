انطلاق ورشة الحكي بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ 13

انطلقت اليوم على هامش الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، ورشة الحكي وحركة الذاكرة للممثل والمخرج والمدرب المسرحي البولندي دانيال أربازويسكي، وبدأت الورشة بتمارين حركية تساعد الممثل على التركيز في كل حركة على حدة دون جعل أخطاء الآخر تؤثر عليه بشكل يفقده تركيزه، عن طريق استخدام حركة أجزاء الجسد بشكل منفصل، ثم الجمع بينهم في سرد قصصي حركي مع الموسيقى.

تفاصيل التدريبات

وبحسب بيان مهرجان المسرح، فإن التدريبات جمعت بين عدد متنوع من حركات الجسد مثل الحركة العائمة ذات الطبيعة البطيئة الانسيابية، وحركة الدفع التي تتوقف في نقطة محددة بشكل فجائي مثل حركات لاعبي الفنون القتالية، بالإضافة إلى الحركة الحرة وغيرها من الحركات الجسدية التي تٌساعد الممثل في التحرر الجسدي أثناء الرقص مما يساعده خلال الوقوف على خشبة المسرح لحكي قصته.

تمرين حكي بعد تكوين فريق ثنائي

وتضمنت الورشة تمرين حكي بعد تكوين فريق ثنائي، يحكي الأول القصة عن طريق الصوت واستخدام الكلمة، بينما يحكي شريكه القصة باستخدام حركة الجسد دون النظر لبعضهم البعض، بينما كان الآخرون جمهور يشاهدون القصص.

كما جرى اختيار 3 عروض مصرية لتمثيل مصر بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، وقد اختارت اللجنة العروض التي ستشارك في المهرجان من «مصر وفلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة».

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي بقيادة تنظيمية للفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكانا للفنانين المسرحيين الموهوبين.