بحضور أحمد رزق.. بدء توافد الفنانين على فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي

توافد عدد من الفنانين على مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية، على رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة الحالية اسمه، بالإضافة إلى الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وأحمد صيام وعارفة عبد الرسول، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة، ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح وفن.

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

بدأت مراسم الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 عام على رحيله، ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت «أغنية المهرجان».

تأسيس المهرجان

قال الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان، أنه أسس المهرجان عم 2008 بالصدفة، وعندما جرى الإعلان عن ورشة وتقدم لها العديد من المخرجين أخرجوا عروضا قوية ومن هنا جاءت فكرة أن نقيم لهم مسرحا بلا إنتاج، وإدارة المهرجان هذا العام قررت أن يكون المهرجان هو مهرجان الإسكندرية الدولي ورحبت جدًا، وهذا المهرجان لا يٌعطي أجورًا للحضور ولكن يعطى حبًا.

وقدم «ياقوت» خلال الحفل الشكر لكل الداعمين على مدار 13 عاما، وعلى رأسهم الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الحالية، كل قصور الثقافة و المسارح التي كانت داعمه للمهرجان منذ بدايته.

350 شاب عملوا على حفل الافتتاح

وفي سياق آخر، قال الفنان إبراهيم الفرن، رئيس المهرجان إنه ينتظر هذه اللحظة كل عام وكل دورة يقام بها المهرجان، لافتا إلى أن المهرجان كان في طريقه إلى الإلغاء لكن بالدعم وتشجيع نحن الآن في حفل افتتاح المهرجان.

وقدم رئيس المهرجان الشكر، لكل من ساهم وقدم الدعم من بداية وزارة الثقافة وعلى رأسها الدكتورة نيڤين الكيلاني، وكل قصور الثقافة والشكر لكل 350 شابا وشابة، لإظهار حفل الافتتاح بهذا الشكل وقدم الشكر للفنان أحمد رزق لقبوله أن تحمل الدورة اسمه.

جدير بالذكر، أنه سيتم تكريم العرض المسرحي إيكاروس من إخراج الفنان أحمد عزت، لحصوله على جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان، كما يشرفنا تكريم الفنان أحمد شوقي والفنان عماد خطاب، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص، والمصري بشكل عام، من جهود أثرت و تأثر بها أجيال مسرحية كثيرة.