ارتفاع الحرارة فى أول أيام فصل الخريف.. والأرصاد توضح طقس الأحد
كتب:
سحر المكاوى
06:40 م | السبت 23 سبتمبر 2023
درجات الحرارة
سجل أول أيام فصل الخريف، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصلت درجة الحرارة على محافظة القاهرة 34 درجة مئوية.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، أن الارتفاع في درجة الحرارة اليوم طفيف ومؤقت، ولا يرقى لوصفه موجة حارة.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الجو ستكون لطيفة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر، بسبب انخفاض نسبة الرطوبة ليلا، فضلًا عن نشاط نسبي في سرعة الرياح، ما يتسبب في المزيد من التحسن في حال الجو.
حالة الطقس غدا الأحد
وعن حالة الطقس غدا الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.
فيما يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.
درجات الحرارة اليوم
القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 256
أكتوبر 35 24
بنها 34 25
دمنهور 33 25
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 34 24
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 34 25
دمياط 31 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 24
العريش 32 25
رفح 31 24
رأس سدر 35 24
نخل 34 18
كاترين 32 16
الطور 33 26
طابا 34 25
شرم الشيخ 37 27
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 22
مطروح 30 20
السلوم 32 19
سيوة 33 20
رأس غارب 36 25
الغردقة 37 26
سفاجا 37 26
مرسى علم 37 27
شلاتين 37 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 23
المنيا 35 22
أسيوط 36 23
سوهاج 36 23
قنا 39 25
الأقصر 40 25
أسوان 40 26
الوادي الجديد 39 24
أبوسمبل 39 25