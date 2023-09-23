درجات الحرارة في أول أيام فصل الخريف.. أجواء لطيفة والعظمى في القاهرة 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، الذي يوافق أول أيام فصل الخريف 2023، متوقعة أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة أول يوم في فصل الخريف

وخلال اليوم الأول من الخريف، من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه تنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في أول يوم من فصل الخريف من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة في أول أيام فصل الخريف 2023 على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 23 سبتمبر 2023

القاهرة 33 - 24.

العاصمة الإدارية 33 - 24.

أكتوبر 34 - 23.

بنها 33 - 24.

دمنهور 32 - 24.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 32 - 23.

المنصورة 33 - 23.

الزقازيق 34 - 24.

شبين الكوم 34 - 24.

طنطا 33 - 24.

دمياط 32- 25.

بورسعيد 31 - 25.

الإسماعيلية 34 - 23.

السويس 34 - 23.

العريش 32 - 24.

رفح 31 - 24.

رأس سدر 34 - 24.

نخل 34 - 18.

كاترين 32 - 16.

الطور 33 - 26.

طابا 34 - 25.

شرم الشيخ 36 - 27.

الإسكندرية 30 - 22.

العلمين الجديدة 29 - 22.

مطروح 29 - 20.

السلوم 31 - 19.

سيوة 32 - 20.

رأس غارب 36 - 25.

الغردقة 37 -26.

سفاجا 37 - 26.

مرسى علم 38 - 26.

شلاتين 37 - 27.

حلايب 33 - 27.

أبو رماد 35 - 28.

رأس حدربة 34 - 29.

الفيوم 34 -25.

بني سويف 34 - 23.

المنيا 34 - 22.

أسيوط 35 - 23.

سوهاج 36 - 23.

قنا 39 - 25.

الأقصر 38 - 25.

أسوان 38 - 25.

الوادي الجديد 38 - 23.

أبوسمبل 37 - 25.