مركز تغير المناخ بـ«الزراعة»: مدة فصل الخريف 86 يوما ويشهد ظهور قمر الحصاد

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي: «إن اليوم السبت هو بداية الخريف فلكيًا ورسميًا، وسوف تصل مدة فصل الخريف هذا العام 89 يومًا و19 ساعة و38 دقيقة، وفي يوم ذروة الاعتدال الخريفي ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفاً في نصف الكرة الشمالي وربيعاً في نصف الكرة الجنوبي».

فهيم: الخريف يشهد عددًا من التقلبات الجوية الحادة والسريعة

وأضاف «فهيم» أن فصل الخريف هو فصل انتقالي ينقل الأجواء من الصيف الساخن إلى الشتاء البارد تدريجياً، وفصل الخريف يغلب عليه الاعتدال في درجات الحرارة، كما يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خاصة في النصف الثاني منه مع اقتراب فصل الشتاء، كما تتخلله موجات من الاضطرابات الجوية، وفصل الخريف عادته انه مهادن معتدل لكن في السنوات الأخيرة اصبح أكثر تمرداً ومتوقع أن يكون هذا العام أكثر صخباً.

فصل الخريف ظهور قمر الحصاد عند غروب الشمس

تابع أنه عندما يحدث الاعتدال الخريفي، تتركز أشعة الشمس على حافة الأرض وتكون الشمس فوق خط الاستواء مباشرةً، ويطلق على القمر الكامل الأقرب ليوم الاعتدال الخريفي اسم قمر الحصاد وهو مرتبط بالزراعة، إذ يرتفع القمر عند غروب الشمس، مما يوفر للمزارعين ضوءًا إضافيًا يكفيهم لإنهاء حصادهم قبل بدء الصقيع القاتل في الخريف، ومن المنتظر أن يظهر "قمر الحصاد" في 29 سبتمبر.