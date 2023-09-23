أول أيام فصل الخريف.. الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة مع اول أيام فصل الخريف رسميا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنَّ الظواهر الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء

الظواهر الجوية المتوقعة

ولفت الخبراء إلى وجود انخفاض نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنَّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظة القاهرة اليوم 34 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال منتصف النهار اليوم السبت كالتالي:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 256

أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 25

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 24

نخل 34 18

كاترين 32 16

الطور 33 26

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 30 20

السلوم 32 19

سيوة 33 20

رأس غارب 36 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 36 23

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 26

الوادي الجديد 39 24

أبوسمبل 39 25.