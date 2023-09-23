الكشف على 1000 حالة في قافلتين طبيتين ببني سويف

نظمت أمانة الصحة والسكان في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع أمانتي مركزي ببا وسمسطا، قافلتين طبيتين، بقرية كوم الصعايدة في مركز ببا وعزبة الصعايدة في مركز سمسطا، مجانا مع توفير التحاليل الطبية اللازمة، حيث جرى فحص 1000 حالة في القافلتين.

الكشف على 400 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية كوم الصعايدة

في القافلة الأولى التي جرى تنظيمها بقرية كوم الصعايدة بمركز ببا، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي بالمجان على أكثر من 400 حالة في تخصصات الجلدية، الأطفال، العظام، والنساء، والجراحة العامة، وتم صرف الأدوية وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم مجانًا.

الكشف على 600 حالة في قافلة طبية مجانية

وفي القافلة الثانية التي جرى تنظيمها بعزبة الصعايدة بمجلس قروي مازورة، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على 600 حالة في تخصصات جلدية، باطنة، أطفال، نساء وتوليد، أسنان، عظام، جراحة ومسالك بولية، أنف وأذن، تحاليل طبية، مع توفير العلاج والتحاليل بالمجان.

ندوات تثقيفية وصحية

كما شملت القافلتين تنظيم ندوات تثقيفية صحية تضمنت توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.