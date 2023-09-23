يقدمها دكتور إنجليزي.. بدأ ورشة الابتكار بمهرجان الإسكندرية المسرحي

بدأت اليوم على هامش الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي فعاليات ورشة الابتكار مع المهرج والدمي للدكتور الإنجليزي ريتشارد تالبوت التي تستمر لمدة 3 أيام بقصر ثقافة الأنفوشي يتعرف من خلالها المتدربون على أساليب جديدة للكوميديا الجسدية مع فن الدمي البسيط.

وبحسب بيان مهرجان الإسكندرية المسرحي، فإن «ريتشارد» تعرف في البداية الحضور، وعلى أسمائهم وأهدافهم من الورشة، وعرف المتدربين بالورشة وبما سيفعلونه خلالها عن طريق الاعتماد على أجسامهم في التحرك وأعلن أنه سيتم التركيز في أول يوم من الورشة على حركة الإنسان والتغيرات التي نراها ما بين المسرح وبين التي نراها في الشاشات في أعمال السينما والتليفزيون، ثم سيتم الانتقال في الأيام القادمة لحركة الدمي والجمع بين حركة الإنسان والدمي بوقتٍ واحد.

ريتشارد: هدف الورشة التعاون مع المشاركين وتعليمهم

وأعلن «ريتشارد أن هدفه من الورشة هو التعاون مع المشاركين وتعليمهم والتعلم منهم ومن أساليبهم في الاستعراض والأداء في المسرح المصري، ثم انتقل بالمتدربين إلى خشبة المسرح، بالاعتماد على لعبة تسهل من معرفة أسماء بعضهم البعض، وهو ما ساهم في خلق جو من الود بين المتدربين والتدرب على الحركات المختلفة التي تنتج عن الحركات المرتجلة منهم.

آليات الورشة

وتضمن الجزء الثاني من الورشة على فكرة تعتمد على حبل يحركه شخص من كل جانب من خشبة المسرح، وعلى باقي المتدربين استغلال الوقت الذي يبتعد فيه الحبل عن خشبة المسرح لأعلى حتى يمروا من خلاله بحركات مرتجلة على أصوات موسيقى اختارها ريتشارد.

ولفت ريتشارد أنظارهم إلى عرض العراق والحركة الحرة فيه، وأن في الغالب يكون هناك موازنة في العروض بين الحركة الحرة وبين الاعتماد على الحركات الميكانيكة والسينوغرافيا، وقسمهم بعدها إلى مجموعات من فردين يتدربون فيها على حركة الدمي سويًا واستجابة الدمي لحركة الخيوط وبنهاية اليوم طلب منهم تسجيل مقطع فيديو من 10 ثوان يستطيعون استخدامه كخلفية بالاعتماد على أي مشهد يمرون عليه خلال يومهم.