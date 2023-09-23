مصابون في إعصار ليبيا: نشكر الرئيس السيسي على الرعاية والاهتمام بنا

استعرضت قناة «الحياة» فيديو رصد المشاهد التي تقوم به القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الأشقاء الليبيين ومشاركتها في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية.

شكرا للرئيس السيسي وللقوات المسلحة المصرية

وخال التقرير قال أحد المصابين من إعصار درنة: «أشكر القوات المسلحة المصرية والرئيس السيسي، على اهتمامهم والرعاية التي يقومون بها معنا والرعاية الطبية المتوفرة لنا».

إنشاء معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة داخل المناطق

ورصد التقرير رصد عددا من المشاهد لإنشاء معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم، وقدمت القوات المسلحة العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد في المناطق الصعب الوصول والخروج منها، ويأتي ذلك انطلاقًا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول في مواجهة كافة الأزمات والمحن.