الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم معسكراً للجوالة بمركز شباب الأنفوشي

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشباب نظمت معسكر الجوالة والجوالات لأعضاء مراكز الشباب والرياضة للعام المالي 2023/2024 ضمن خطة نشاط هذا العام.

مشاركة 6 مراكز شباب

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن معسكر الجوالة والجوالات يشارك فيه 6 مراكز هم مركز شباب السيوف، والحرمين والأنفوشي، وأبوقير والنصر ومبارك، بالإضافة إلى فريق المتقدمات لمجموعة الصفوة وتتكون لجنة تحكيم المعسكر من القائد أمير حافظ القائد أحمد الشيخ، والقائد محمد الفولي والقائدة إيمان حسين، وبالتعاون مع اللجنة التنسيقية برئاسة القائد علاء حمودة، بحضور قادة الفرق و مسئولي الجوالة من فروع الشباب.

الهدف من المعسكر

وأوضحت صفاء الشريف أن الهدف من المعسكر الارتقاء بمهارات الجوالين، من خلال تنمية معارفهم واتجاهاتهم الصحيحة وتفعيل دور الجوالين في المجتمع لتحقيق شعار الجوالة، والخدمة العامة وإكساب الجوالين القيم والمثل العليا، وزيادة روح التعارف، وتبادل الخبرات التعريف بأهمية التقاليد في الحركة الكشفية وأهمية العمل من خلال الطريقة الكشفية، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالأنشطة الكشفية.