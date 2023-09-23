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نقابة البناء والأخشاب: ندعم السيسي في انتخابات الرئاسة لاستكمال الإنجازات

كتب:

محمد عزالدين
06:55 م | السبت 23 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشف عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، تفاصيل تأييد النقابة للرئيس السيسي من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

الدولة تحتاج إلى مزيد من المشروعات

وقال «الجمل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة تحتاج إلى مزيد من المشروعات والإنجازات بنفس الطريقة خلال السنوات الماضية، كما أن ما أنجز خلال الفترة الماضية يعد إنجازا يحسب للقيادة السياسية.

التشييد والبناء

وتابع: هناك الكثير من الأعمال التي تمت لكل القطاعات الخاصة بالتشييد والبناء على المستوى الصناعي والحرفي، مؤكدًا أن كل الإنشاءات التي تمت الشركات والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة استفادت منها.

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بقلم محمد عزالدين