هل تتعرض ليبيا للعاصفة دانيال مرة أخرى الأيام المقبلة؟

بعد تعرض ليبيا للعاصفة دانيال مطلع الشهر الجاري، التي أسفرت عن مقتل آلاف ووصلت أعداد المفقودين والإصابات إلى الآلاف شرق البلاد، وقد وصلت آثار الكارثة أنه يتم انتشال الجثث العالقة بمدينة درنة والجبل الأخضر والبيضاء، وتداول العديد من رواد السوشيال ميديا أخباراً عن تعرض ليبيا لعاصفة جديدة.

وانتشرت الشائعات التي تحدثت عن تشكل منخفض جوي فوق جزيرة قبرص، وأنه في طريقة للتحرك نحو ليبيا، مسببًا عودة العاصفة دانيال مرة أخرى.

حقيقة تعرض ليبيا إلى عاصفة دانيال

ونفى محيي الدين علي، مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية، تعرض ليبيا إلى تقلبات جوية حتى يوم الاثنين المقبل، وفق ما نشر بموقع «سكاي نيوز».

وأضاف المركز أن المناطق في الشمال الغربي يتعرض إلى كتلة هوائية ساخنة، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، لتتراوح ما بين 39 إلى 43 درجة، مع نشاط للرياح، وذلك على كامل البلاد.

حالة الطقس على ليبيا خلال الأيام المقبلة

وأوضح المركز أن درجات الحرارة على مدن الشمال الشرقي تتراوح ما بين 27 إلى 32 درجة، وترتفع على مناطق الجنوب لتصل إلى 39 درجة، ومن المتوقع أن تنكسر موجة الحر على البلاد غدًا الأحدـ حيث ستعتدل الطقس، وتكاثر السحب دون الإشارة إلى سقوط الأمطار.

يشار إلى أن خبراء الأرصاد حذروا من تشكّل منخفض جوي في منطقة في منطقة جنوب اليونان وإيطاليا، ومن المتوقع أن تكتمل حركة المنخفض في الفترة ما بين 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بتغيرات في الطقس، ولكن الخريطة الجوية تغيرت ولم يعد بإمكان توقع تشكل عاصفة ممطرة حتى الآن.