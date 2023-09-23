«dmc» تبرز الجهود المصرية للإغاثة ودعم ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

أبرز تقرير مُذاع على قناة «dmc»، جهود مصر المستمرة في تقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الليبيين منذ وقوع العاصفة «دانيال» وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس السيسي، إلى جانب استعراض آراء الليبيين عن الجهود المصرية في الإغاثة والذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لإرسال مصر المساعدات وتقديم خدمات طبية متميزة وإسعاف المصابين.

مواطن ليبي: جهود مشكورة من مصر في الإغاثة

ووفقا للتقرير، فإنَّ أحد المواطنين الليبيين والمصاب بسبب العاصفة، أكد أن جهود مصر في الإغاثة مشكورة من الشعب الليبي، وما مروا به كان «شيء مرعب وضخم حتى أن الكلمات لا تصف مشاعرهم»، واستطرد: «نشكر الجميع وكل شخص أسعفني وعالجني.. وبالنسبة لي شعرت براحة نفسية كبيرة بسبب اهتمام الفريق الطبي والإغاثي غير الطبيعي بالمُصابين وعلاجهم.. جعلونا نشعر أننا في مصر.. ومصر في الروح».

عناصر الإنقاذ والبحث

وتابعت «قناة dmc» في تقريرها، أنَّ عناصر الإنقاذ والبحث المصرية واصلت جهودها في انتشال الجثث وانقاذ المصابين بالمناطق المنكوبة، ليعلق أحد المواطنين الليبيين على تلك الجهود بقوله: «تم دعمنا بالمال والرجال ونشكر الدول الشقيقة على تلك الجهود، وشعب مصر وسعب ليبيا إخوه».