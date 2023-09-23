سماح عبد العاطي: المرأة لعبت دورا كبيرا فى حياة محمد حسنين هيكل

قالت الكاتبة الصحفية سماح عبدالعاطي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن المرأة لعبت دورا كبيرا في حياة محمد حسنين هيكل، وكان طوال الوقت مستقيم السيرة: «تعرف على زوجته في سن الـ30 عامًا من عمره في منزل أحد أصدقائه».

تعرف هيكل على زوجته هداية تيمور بعدما تجاوز عمر الـ30

وأضافت عبدالعاطي خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، عبر فضائية dmc، أن هيكل تعرف على زوجته هداية تيمور بعدما تجاوز عمر الـ30، وكانت زوجته من أسرة ثرية مشهورة بالتجارة في محصول المانجو، وكانت أصغر منه في العمر بعدد من السنوات، وتعرف عليها في منزل أحد الأصدقاء بسبب ولعها بالمشاركة في الأعمال التطوعية.

دور هداية تيمور في حياة هيكل

وأضافت أنه كان في هذا التوقيت يتولى رئاسة تحرير مجلة آخر ساعة، معبرة: «ذهبت زوجته مع صديقتها لمكتب الأستاذ هيكل حتى يكتب في المجلة عن العمل التطوعي الخاص بهما، ومنذ هذا الوقت قرر هيكل التقدم لخطبتها» مضيفة: «هداية تيمور كان دائما الأستاذ هيكل يتحدث عنها بكل لطف في لقاءاته الصحفية والتليفزيونية ويقول عنها شريكة الحياة، وظهورها في التليفزيون نادر بالرغم من أنها لعبت دورا كبيرا في حياة هذا الكاتب الصحفي العظيم».