ثاني أيام فصل الخريف.. الأرصاد: استقرار حالة طقس الإسكندرية غدا

يشهد طقس الإسكندرية غدا في ثاني أيام فصل الخريف أجواء مستقرة نسبيا، حيث إنه يتمتع باعتدال نسبي في الحرارة وهدوء الأمواج وسرعة رياح تلطف من الحرارة، مع يمثل فرصة مميزة للمصطافين الراغبين في القدوم إلى الإسكندرية في ذلك الفصل الجديد.

طقس الإسكندرية غدا

ويشهد طقس الإسكندرية غدا غياب الأمطار، بالإضافة إلى هدوء الأمواج التي تصل إلى 1.5 متر، وهو أمر وصفته الأرصاد الجوية بأنه معتدل، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا نسبيا حيث العظمى 31 والصغرى 24، بينما يزداد الشعور بالحرارة نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 90% العظمى و50% الصغرى.

سرعة الرياح في الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساءا مع نشاط رياح ملحوظ يبلغ 28 كيلو متر في الساعة، مع اعتدال في ارتفاع الأمواج.

حالة البحر مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلي 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه نزول البحر بشكل طبيعي دون قلق مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ ومعرفة لون الرايات على الشاطئ المتجه إليه المواطنين قبل النزول.

حالة طقس الإسكندرية في فصل الخريف

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية في فصل الخريف، لافتة إلى أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة ولكنه ارتفاع طفيف ومؤقت لا يرقى لوصفه موجة حارة، لكن تظل الأجواء لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة النسبية ليلا ونشاط نسبياً في الرياح يعطي مزيدا من التحسن.