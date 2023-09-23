موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف الرابط

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد غلق باب التنسيق لطلاب الشهادات الفنية الأربعاء الماضي.

واستمرت أعمال تنسيق الدبلومات الفنية نحو ستة عشر يوما، إذ بدأت في الرابع من سبتمبر الجاري، وجرى مد فتح باب تسجيل الرغبات مرتين للطلاب لإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم، فيما تجرى اللجنة العليا لتنسيق أعمالها تمهيدا لإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وتوضح الوطن في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور منذ فتح باب التنسيق، متى سيتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023؟

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أوضح السيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال أيام، موضحا أن اللجنة العليا للتنسيق بدأت أعمالها لتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقا للنسب المحددة منذ غلق باب التنسيق الأربعاء الماضي.

‎ونوه عطا، بأن مرحلة تنسيق الشهادات الفنية تستغرق وقتا أكبر لتوزيع الطلاب المتقدمين للتنسيق على شريحة كبيرة من الجامعات والمعاهد.

ويمكن معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فور ظهورها من هنا.

وتابع المشرف على التنسيق فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية الذين لديهم رغبة في التحويل من كلية لأخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، والتي ستظهر قريبا.

فتح باب تقليل الاغتراب

وكانت المرحلة الأخيرة للتنسيق، متاحة للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية والمتمثلة في «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات» و«دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية».