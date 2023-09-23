اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ملتقيات التوظيف عمل لائق وحياة كريمة للخريجين
كتب:
محمد عزالدين
07:49 م | السبت 23 سبتمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- تستهدف توفير نصف مليون وظيفة فى شركات القطاع الخاص
- ملتقيات التوظيف عمل لائق للخريجين
- وزارتا «الشباب والعمل»: تدريب 4 ملايين خريج فى 12 ألف ملتقى بالقاهرة و15 محافظة.. و«صبحى»: تنظيمها مستمر فى الفترة المقبلة
- «حياة كريمة»: تمويل مشروعات «صغيرة ومتناهية الصغر» لآلاف المستفيدين.. و«البهنساوى»: توفير 7 آلاف فرصة بكل محافظة
- طلبة وخريجون: الملتقيات واقعية ويحضرها مسئولو التوظيف بشركات كبرى.. ومؤسس «شغّلنى»: مصر نجحت فى خفض معدلات البطالة لـ7 %
- الحكومة: ننسق مع البرلمان لإصدار «قانون التصالح»
- رئيس الوزراء يوجه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة لضمان جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسى
- جولة مفاوضات جديدة حول ملء وتشغيل «السد الإثيوبى»
- «عبدالغفار»: ننتظر شهادة «الصحة العالمية» بخلو مصر من «فيروس سى»
- عزيز مرقة فى ندوة «الوطن»: اشتراكى بمهرجان القلعة حلم تحقق وأتمنى تجسيد سيرة «عبدالوهاب»
- مصر تسير بنفس السرعة التى أتمناها وجمهورها الأقوى إيقاعاً بين «العرب»
- غنائى فى فلسطين أسعد والدى بسبب أصوله ومشروع «الديو» مع أحمد سعد لم يكتم
- دورى «نايل».. حصاد أول جولة
- 19 هدفاً و4 ركلات جزاء.. وتألق «زد وبلدية المحلة».. و«علاء والمحمدى» صاحبا حالتى الطرد
- تغريم الأهلى والمصرى لضمان الاستقرار و«الرابطة»: كتابة أسماء الأندية بالإنجليزى للتسويق
- «السعيد» يفض الشراكة مع «رياض» فى قائمة الهدافين ويصل إلى 123 هدفاً.. ويطارد «الضظوى»
الصفحة الثانية
- ملتقيات التوظيف.. عمل لائق وحياة كريمة لشباب الخريجين
- استهدفت توفير أكثر من 500 ألف وظيفة فى شركات القطاع الخاص
- وزارتا «الشباب والعمل»: تدريب 4 ملايين خريج فى 12 ألف ملتقى توظيفى بالقاهرة و15 محافظة
- «صبحى»: الملتقيات مستمرة فى الفترة المقبلة بهدف صقل الشباب بمهارات السوق الوظيفية والتكنولوجية
- «حياة كريمة»: تمويل مشروعات «صغيرة ومتناهية» لآلاف المستفيدين بـ27 محافظة
- «إزاى تجهز نفسك لسوق العمل؟»: مبادرة لمساعدة الخريجين فى الحصول على وظيفة
الصفحة الثالثة
- طلبة وخريجون: واقعية ويحضرها مسئولو التوظيف بشركات كبرى
- «هداية»: نشجع الشباب على المشاركة بالملتقيات.. و«عبدالغنى»: تساعد فى تكوين شبكة علاقات كبرى.. و«سلمى»: «اشتغلت فى خدمة العملاء أثناء الدراسة»
-«عوض»: «قدمت فى أكتر من شركة وحصلت على فرصة مناسبة.. وسوق العمل تشهد حالياً تنافسية شديدة تتطلب المرونة والذكاء»
- خبراء موارد بشرية: تكافح البطالة.. وعلى الشباب تأهيل أنفسهم لسوق العمل
-«آية»: فرصة لتعريف الشباب بالمهارات المطلوبة.. و«مجدى»: الوظيفة لا تعتمد على الشهادة الجامعية فقط.. والقدرة على العمل الجماعى من أهم المهارات
-مؤسس «شغلنى»: حرص الشباب على حضور «الملتقيات» يعكس جودة الوظائف
-عمر خليفة: مصر نجحت فى خفض معدلات البطالة لتسجل 7% فى الربع الثانى من العام الجارى
- يجب توفير حوافز للقطاع الخاص للوجود بالأقاليم لخلق فرص وظيفية أكثر لشباب المحافظات
الصفحة الرابعة
- رؤساء أحزاب وسياسيون: تعليق جلسات «الحوار الوطنى» يؤكد شفافية ونزاهة انتخابات الرئاسة.. ويحقق مصلحة الوطن
- «مصر أكتوبر»: القرار يوفر المناخ الإيجابى لجميع المشاركين فى الاستحقاق الدستورى.. ويقطع الطريق على المشككين فى نزاهته
- «هلال»: أمر طبيعى فى ظل إجراء العملية الانتخابية.. و«الحوار» يتطلب جواً من الهدوء السياسى دون توتر
- «الاتحاد»: يعكس حرص المشاركين على الحيادية.. ويعطى الفرصة للجميع للإسهام بما يخدم توجهاتهم المختلفة
- «حياة كريمة»: توزيع 27 ألف حقيبة مستلزمات مدرسية على الطلاب
- «المبادرة»: نسعى لتخفيف العبء عن الأهالى قبل بداية العام الدراسى.. والأولوية لليتامى وأبناء المعيلات وذوى الهمم
- «البيئة»: تفعيل صندوق الخسائر لمساعدة البلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية
- «فؤاد»: خطوة لسماع الرسائل السياسية وإعداد الترتيبات المرتبطة باجتماع لجنة هيكلة الصندوق فى أسوان
- «الزراعة»: يوم حصاد لـ«الأرز السوبر» عالى الإنتاجية
- تعاون بين «الوكالة الألمانية وإيناكتس مصر» لتوظيف الشباب
الصفحة الخامسة
- انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«البنك الآسيوى للاستثمار» غداً فى شرم الشيخ
- حدث دولى يجمع رؤساء بنوك مركزية لبحث سبل تحقيق النمو المستدام بعد الجائحة والحرب فى أوكرانيا
- «الأهلى المصرى» يصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة
«QNB» -يواصل دعم القطاع الطبى ببروتوكول تعاون مع «بهية»
- ماراثون رياضى احتفالاً باليوم العالمى للوكيميا الميلودية المزمنة لرفع الوعى بالمرض
- «صبرى»: لتسليط الضوء على أحدث التطورات فى علاج سرطان الدم
- مقال رأي لـ جرمين عامر، بعنوان: مؤثرون.. «شبر ونص»
الصفحة السادسة
- دورى «نايل».. متعة من الجولة الأولى
- أرقام مميزة بالجملة.. 19 هدفا و4 ركلات جزاء الوافدون الجدد يتألقون.. وحالتا طرد فى الحصاد
- «الصورة كما يجب أن تكون».. «يونس» يشيد بالنقل التليفزيونى للمباريات.. و«غلوش»: «نمسك الخشب»
- «العمر مجرد رقم».. عبدالله السعيد يفض الشراكة مع مصطفى رياض فى قائمة الهدافين ويطارد «الضظوى»
- «لا للخروج عن النص».. غرامات مالية لضمان الاستقرار.. والرابطة: كتابة أسماء الأندية بـ«الإنجليزية» لأسباب تسويقية
الصفحة السابعة
- عـزيــز مـرقــة: الجمهور المصرى الأقوى إيقاعياً بين الجماهير العربية.. وأتمنى تجسيد سيرة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب
- أنا متزوج ولدىّ «زيد وجود» وحياتى بين الأردن وأمريكا.. والجمهور بيشاور على
- فى الشارع: «اللى بيغنى أحلى واحدة أهو»
- المشاركة بمهرجان القلعة حققت أحد أحلامى الفنية.. ومصر تسير بنفس السرعة التى أتمناها
- غنائى فى فلسطين أسعد والدى بسبب أصوله الفلسطينية.. ومشروع «الديو» مع أحمد سعد لم يكتم
الصفحة الثامنة
-مستلزمات المدارس فى «كلنا واحد».. تخفيضات 60% والكوتشى يبدأ من 40 جنيهاً
-مسرح بلا إنتاج.. إعادة التدوير بعيون الفن فى «الإسكندرية المسرحى»
- أنتيكا بس فابريكا.. سيارة موديل 34.. ظهرت فى «جراند أوتيل» وصاحبها: «محتاجة معاملة خاصة»
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