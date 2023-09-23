اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ملتقيات التوظيف عمل لائق وحياة كريمة للخريجين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تستهدف توفير نصف مليون وظيفة فى شركات القطاع الخاص

- ملتقيات التوظيف عمل لائق للخريجين

- وزارتا «الشباب والعمل»: تدريب 4 ملايين خريج فى 12 ألف ملتقى بالقاهرة و15 محافظة.. و«صبحى»: تنظيمها مستمر فى الفترة المقبلة

- «حياة كريمة»: تمويل مشروعات «صغيرة ومتناهية الصغر» لآلاف المستفيدين.. و«البهنساوى»: توفير 7 آلاف فرصة بكل محافظة

- طلبة وخريجون: الملتقيات واقعية ويحضرها مسئولو التوظيف بشركات كبرى.. ومؤسس «شغّلنى»: مصر نجحت فى خفض معدلات البطالة لـ7 %

- الحكومة: ننسق مع البرلمان لإصدار «قانون التصالح»

- رئيس الوزراء يوجه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة لضمان جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسى

- جولة مفاوضات جديدة حول ملء وتشغيل «السد الإثيوبى»

- «عبدالغفار»: ننتظر شهادة «الصحة العالمية» بخلو مصر من «فيروس سى»

- عزيز مرقة فى ندوة «الوطن»: اشتراكى بمهرجان القلعة حلم تحقق وأتمنى تجسيد سيرة «عبدالوهاب»

- مصر تسير بنفس السرعة التى أتمناها وجمهورها الأقوى إيقاعاً بين «العرب»

- غنائى فى فلسطين أسعد والدى بسبب أصوله ومشروع «الديو» مع أحمد سعد لم يكتم

- دورى «نايل».. حصاد أول جولة

- 19 هدفاً و4 ركلات جزاء.. وتألق «زد وبلدية المحلة».. و«علاء والمحمدى» صاحبا حالتى الطرد

- تغريم الأهلى والمصرى لضمان الاستقرار و«الرابطة»: كتابة أسماء الأندية بالإنجليزى للتسويق

- «السعيد» يفض الشراكة مع «رياض» فى قائمة الهدافين ويصل إلى 123 هدفاً.. ويطارد «الضظوى»

الصفحة الثانية

- ملتقيات التوظيف.. عمل لائق وحياة كريمة لشباب الخريجين

- استهدفت توفير أكثر من 500 ألف وظيفة فى شركات القطاع الخاص

- وزارتا «الشباب والعمل»: تدريب 4 ملايين خريج فى 12 ألف ملتقى توظيفى بالقاهرة و15 محافظة

- «صبحى»: الملتقيات مستمرة فى الفترة المقبلة بهدف صقل الشباب بمهارات السوق الوظيفية والتكنولوجية

- «حياة كريمة»: تمويل مشروعات «صغيرة ومتناهية» لآلاف المستفيدين بـ27 محافظة

- «إزاى تجهز نفسك لسوق العمل؟»: مبادرة لمساعدة الخريجين فى الحصول على وظيفة

الصفحة الثالثة

- طلبة وخريجون: واقعية ويحضرها مسئولو التوظيف بشركات كبرى

- «هداية»: نشجع الشباب على المشاركة بالملتقيات.. و«عبدالغنى»: تساعد فى تكوين شبكة علاقات كبرى.. و«سلمى»: «اشتغلت فى خدمة العملاء أثناء الدراسة»

-«عوض»: «قدمت فى أكتر من شركة وحصلت على فرصة مناسبة.. وسوق العمل تشهد حالياً تنافسية شديدة تتطلب المرونة والذكاء»

- خبراء موارد بشرية: تكافح البطالة.. وعلى الشباب تأهيل أنفسهم لسوق العمل

-«آية»: فرصة لتعريف الشباب بالمهارات المطلوبة.. و«مجدى»: الوظيفة لا تعتمد على الشهادة الجامعية فقط.. والقدرة على العمل الجماعى من أهم المهارات

-مؤسس «شغلنى»: حرص الشباب على حضور «الملتقيات» يعكس جودة الوظائف

-عمر خليفة: مصر نجحت فى خفض معدلات البطالة لتسجل 7% فى الربع الثانى من العام الجارى

- يجب توفير حوافز للقطاع الخاص للوجود بالأقاليم لخلق فرص وظيفية أكثر لشباب المحافظات

الصفحة الرابعة

- رؤساء أحزاب وسياسيون: تعليق جلسات «الحوار الوطنى» يؤكد شفافية ونزاهة انتخابات الرئاسة.. ويحقق مصلحة الوطن

- «مصر أكتوبر»: القرار يوفر المناخ الإيجابى لجميع المشاركين فى الاستحقاق الدستورى.. ويقطع الطريق على المشككين فى نزاهته

- «هلال»: أمر طبيعى فى ظل إجراء العملية الانتخابية.. و«الحوار» يتطلب جواً من الهدوء السياسى دون توتر

- «الاتحاد»: يعكس حرص المشاركين على الحيادية.. ويعطى الفرصة للجميع للإسهام بما يخدم توجهاتهم المختلفة

- «حياة كريمة»: توزيع 27 ألف حقيبة مستلزمات مدرسية على الطلاب

- «المبادرة»: نسعى لتخفيف العبء عن الأهالى قبل بداية العام الدراسى.. والأولوية لليتامى وأبناء المعيلات وذوى الهمم

- «البيئة»: تفعيل صندوق الخسائر لمساعدة البلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية

- «فؤاد»: خطوة لسماع الرسائل السياسية وإعداد الترتيبات المرتبطة باجتماع لجنة هيكلة الصندوق فى أسوان

- «الزراعة»: يوم حصاد لـ«الأرز السوبر» عالى الإنتاجية

- تعاون بين «الوكالة الألمانية وإيناكتس مصر» لتوظيف الشباب

الصفحة الخامسة

- انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«البنك الآسيوى للاستثمار» غداً فى شرم الشيخ

- حدث دولى يجمع رؤساء بنوك مركزية لبحث سبل تحقيق النمو المستدام بعد الجائحة والحرب فى أوكرانيا

- «الأهلى المصرى» يصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة

«QNB» -يواصل دعم القطاع الطبى ببروتوكول تعاون مع «بهية»

- ماراثون رياضى احتفالاً باليوم العالمى للوكيميا الميلودية المزمنة لرفع الوعى بالمرض

- «صبرى»: لتسليط الضوء على أحدث التطورات فى علاج سرطان الدم

- مقال رأي لـ جرمين عامر، بعنوان: مؤثرون.. «شبر ونص»

الصفحة السادسة

- دورى «نايل».. متعة من الجولة الأولى

- أرقام مميزة بالجملة.. 19 هدفا و4 ركلات جزاء الوافدون الجدد يتألقون.. وحالتا طرد فى الحصاد

- «الصورة كما يجب أن تكون».. «يونس» يشيد بالنقل التليفزيونى للمباريات.. و«غلوش»: «نمسك الخشب»

- «العمر مجرد رقم».. عبدالله السعيد يفض الشراكة مع مصطفى رياض فى قائمة الهدافين ويطارد «الضظوى»

- «لا للخروج عن النص».. غرامات مالية لضمان الاستقرار.. والرابطة: كتابة أسماء الأندية بـ«الإنجليزية» لأسباب تسويقية

الصفحة السابعة

- عـزيــز مـرقــة: الجمهور المصرى الأقوى إيقاعياً بين الجماهير العربية.. وأتمنى تجسيد سيرة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب

- أنا متزوج ولدىّ «زيد وجود» وحياتى بين الأردن وأمريكا.. والجمهور بيشاور على

- فى الشارع: «اللى بيغنى أحلى واحدة أهو»

- المشاركة بمهرجان القلعة حققت أحد أحلامى الفنية.. ومصر تسير بنفس السرعة التى أتمناها

- غنائى فى فلسطين أسعد والدى بسبب أصوله الفلسطينية.. ومشروع «الديو» مع أحمد سعد لم يكتم

الصفحة الثامنة

-مستلزمات المدارس فى «كلنا واحد».. تخفيضات 60% والكوتشى يبدأ من 40 جنيهاً

-مسرح بلا إنتاج.. إعادة التدوير بعيون الفن فى «الإسكندرية المسرحى»

- أنتيكا بس فابريكا.. سيارة موديل 34.. ظهرت فى «جراند أوتيل» وصاحبها: «محتاجة معاملة خاصة»

-دايت + رياضة = لياقة بدنية..معادلة «محمد» للخروج من السمنة

-للطلاب الجُدد وغير القادرين.. مبادرات لتبادل الكتب: «مقاسمين الحياة مع بعض»