«حماة الوطن» يستكمل اللقاءات الجماهيرية لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة

واصلت أمانة التنظيم بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، الجولات الميدانية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم الرئيس السيسي

وقام الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، بعقد لقاءات في محافظات دمياط، البحيرة، الإسكندرية، ومطروح، وسط حضور جماهيري كبير من الكوادر التنظيمية.

وكان برفقة «العطيفي» في جولة البحيرة وإسكندرية ومطروح اللواء طارق عبدالباعث رئيس قطاع غرب الدلتا، كما حضر الاجتماع التنظيمي لأمانة اسكندرية اللواء طارق نصير الأمين العام.

وجاءت الجولة تنفيذاً للبيان الذي أصدره الحزب في يوليو الماضي بعد اجتماع المكتب التنفيذي، والذي قرر فيه مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسخير كل الأمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

ودعا الدكتور أحمد العطيفي، جميع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، لاستكمال الإنجازات التي بدأها في الفترة الماضية.

وأشار أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إلى الجهود والنجاحات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

وأكد العطيفي، مواصلة اللقاءات الجماهيرية خلال الفترة المقبلة، لاستكمال جهود حزب حماة الوطن، في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.