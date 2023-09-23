إمام أحمد: شاركت مع فريق عمل محترف في فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ» (فيديو)

كشف إمام أحمد رئيس تحرير البرامج والأفلام في قناة «الوثائقية»، تفاصيل الجزء الأول من فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ» قائلا: إنه يشارك في العمل من خلال الكتابة والإعداد بالشراكة مع فريق عمل محترف.

صحفي القرن العشرين في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط

وأضاف رئيس تحرير البرامج والأفلام في «الوثائقية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الفيلم يأتي مع مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل، موضحا أنه صحفي القرن العشرين في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

نحتفي بهذه الذكرى لهذا الرجل المهم في تاريخ الصحافة

وتابع «أحمد»: «نحتفي بهذه الذكرى لهذا الرجل المهم في تاريخ الصحافة والسياسة المصرية»، لافتا إلى أن جزءًا من توجهات قناة الوثائقية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التركيز على هذه الأسماء التي تشكل جزءا من قوتنا الناعمة.