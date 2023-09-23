مؤلف كتاب «هيكل.. الوصايا الأخيرة»: رصدت علاقة الأستاذ وعبدالناصر

قال الكاتب أنور عبد اللطيف، مؤلف كتاب «هيكل .. الوصايا الأخيرة»، إن الكتاب رصد التفاعل بين الأستاذ هيكل والرئيس عبد الناصر، وحينما سُئل الرئيس الراحل عن علاقته بهيكل فأجاب بأنه هو الذي يسأله عن الأخبار، لافتا إلى أن الأستاذ هيكل بعد خروجه من الأهرام كان مرتبطا بإمكانياته وليس بالمكان، وبعد خروجه أنتج كمية كبيرة من المؤلفات وأصبح مصدر معرفة للكثيرين حول العالم.

مشكلة مصرية

وأوضح «عبد اللطيف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أن الأستاذ هيكل كان يكتب في عدة صحف عالمية، وكتابه «خريف الغضب» كان يعالج مشكلة مصرية وهي الكهنوت الذي كان يوضع فيه القائد أو الزعيم، والآن أصبح الوضع أكثر انفتاحًا، ولم يخرج أحد يكذب ما قيل في «خريف الغضب».

المجتمع الثقافي

وتابع مؤلف «هيكل .. الوصايا الأخيرة»، أن الكتاب وجه عدة وصايا منها أن يكون الصحفي مرتبطا بوطنه ومهنيته ودور الصحافة كحارس أمين على الأمن القومي المصري، ولا يجب أن ينجر الصحفي للتسليه والتبسيط ونشر الأخبار والإشاعات، ولكن الصحافة لها دور كبير في بناء المجتمع الثقافي والتحليلي من خلال المصدقية الخبرية.