سعر قنطار القطن اليوم.. تعرف على الأسعار بأنواعه المختلفة

شهد سوق القطن المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، انخفاضاً في سعر تداول القطن، حيث بلغ سعر قنطار القطن اليوم المحلي للتنجيد سعر 4116 جنيهاً، بانخفاض وصل لـ306 جنيهات، بنسبة 6.93%، بحسب بوابة الأسعار الرسمية لمجلس الوزراء.

سعر قنطار القطن اليوم

وأوضحت البوابة الرسمية لأسعار المنتجات التابعة لمجلس الوزراء أنه بالنسبة لـ سعر قنطار القطن اليوم المستورد من الهند أو السودان، فقد بلغ سعره 4300 جنيه، بنسبة انخفاض وصلت لـ255 جنيهاً دفعة واحدة، أي ما يقارب 5.61% من السعر المحدد من قبل، بحسب آخر تحديث للبوابة اليوم السبت 23 سبتمبر الجاري.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، إن أسعار القطن اليوم سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 350 جنيهاً لكل قنطار من نوعية القطن طويل التيلة، وذلك عبر المزادات التي جرى عقدها اليوم في عدد من محافظات الوجه القبلي.

أسعار القطن اليوم

وأوضح «أبو اليزيد» في تصريحات لـ«للوطن» أن المزادات يجرى إقامتها بشكل علني، حيث يستهدف فيها تداول وبيع محصول القطن، حيث جاءت فيها أسعار القطن للصنف المنزرع في وجه قبلي، «جيزة 95» بسعر وصل لـ12150 ألف جنيه للقنطار، مشددا على أن موسم الجني الخاص بمحصول القطن من صعيد مصر كان جيدًا ومبشرًا للغاية.

جدير بالذكر أنه ووفق تقرير سابق تابع للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فقد بلغت المساحة المزروعة من القطن لهذا العام أكثر من ربع مليون فدان مقسمين على 18 محافظة مختلفة، حيث جاءت المساحة الخاصة بالزراعات بالمحافظات الواقعة بالوجه القبلي أكثر من 26 ألف فدان، فيما تصدرت محافظة الفيوم مساحة المنزرع من القطن بواقع 15 ألف فدان.