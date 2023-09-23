حكم الاحتفال بالخطوبة أو الزواج داخل الحرم.. خطيب بـ«الأوقاف» يحسم الجدل

انتشرت مؤخراً ظاهرة الاحتفال بالخطوبة أو الزواج داخل صحن الحرم المكي الشريف، وتحديداً أمام الكعبة، الأمر الذي أثار موجة من الجدل حول الحكم الشرعي للاحتفال بما يصاحبه من مظاهر.

حكم الاحتفال بالخطوبة في الحرم

وفي هذا الصدد، قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إن الحرم هو مكان مقدس يُباح فيه الأمور المباحة، وذلك لقوله تعالى: «ليشهدوا منافع لهم»، وتابع «الجمل»، في تصريحاته لـ«الوطن»: «وهنا يجب أن نحذر من أي عمل فيه تقليل من هيبة الحرم»، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يتم الاحتفال بالخطوبة عند الكعبة، وأضاف: «ما يحدث في بعض الأحيان عند الكعبة من احتفال بالخطوبة أو الزواج مثل لبس الدبل أو التقاط الصور والإمساك بالورود فإن هذا الأمر لا يجوز شرعاً ومحرم ولا يليق بقدسية الكعبة».

استثناء مظهر واحد للاحتفال

واستثنى الخطيب بالأوقاف بعض مظاهر الاحتفال بالخطوبة أو الزواج من التحريم حيث قال: «هناك شكل وحيد من أشكال الاحتفال ليس فيه مانع شرعي ومثال ذلك كأن يقوم الخاطب بدعوة أهل خطيبته لأداء العمرة ابتهاجاً بالخطوبة فإن ذلك الأمر مباح شرعاً ولا حرج فيه».