محاضرة لموفد «الأوقاف» إلى أوروجواي في جامعة مونتيفيديو بمناسبة المولد النبوي

شارك موفدو وزارة الأوقاف المصرية حول العالم في إحياء مبادرة «هذا نبينا»، التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية، وذلك تزامنًا مع شهر مولد النبي الهادي، جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

تفاصيل مبادرة هذا نبينا

وألقى الشيخ سمير صابر سليم موفد وزارة الأوقاف إلى دولة الأوروجواي محاضرتين تعريفيتين بسيدنا رسول الله في جامعة مونتيفيديو بالعاصمة الأوروجوانية.

مكارم الأخلاق أساس رسالة الإسلام

وخلال المحاضرة أكد موفد وزارة الأوقاف أن النبي الهادي محمدًا رسول الإنسانية، وأن مكارم الأخلاق أساس رسالة الإسلام، حيث يقول نبينا: إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ، وأن الأنبياء جميعًا بعثوا لنشر الأخلاق الحميدة، وجاء رسول الله مختتمًا لهذه الرسالات، حيث يقول: إنَّ مَثَلِي ومَثَلَ الأنْبِياءِ مِن قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فأحْسَنَهُ وأَجْمَلَهُ، إلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِن زاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به، ويَعْجَبُونَ له، ويقولونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هذِه اللَّبِنَةُ؟ قالَ: فأنا اللَّبِنَةُ، وأنا خاتِمُ النَّبيِّينَ، وأن رسالته جاءت لتحفظ على الناس جميعًا أموالهم وأعراضهم ودماءهم، حيث يقول : المسلمُ من سلم الناسُ من لسانه ويدهِ، والمؤمنُ من أمنه الناسُ على دمائهم وأموالهم"، فالحديث هنا يشمل الناس جميعًا المسلم وغير المسلم، فقد شملت أخلاق الرسول العالمين من إنس وجن وطير وحيوان حيث يقول سبحانه: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.