أكرم القصاص: محمد حسنين هيكل أثر في جميع أجيال الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الاحتفال بمئوية الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل تأكيد على وجود وقدرة استمرار هيكل على التأثير حتى الآن، لافتا إلى أن الاحتفالية بها حضور من جميع الأجيال.

محمد حسنين هيكل من جيل الزعماء

وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن محمد حسنين هيكل من جيل الزعماء ولكن هناك أجيال ولدت في العقدين الأخيرين ولا تزال تحتفظ له بالأسطورية وهو أسطورة ونشأ في فترة صراعات ووسط كبار ولكن تفوق وكان له مدرسته الخاصة.

القصاص: هيكل يقدم مادة خام مهمة للتاريخ

وأشار أكرم القصاص إلى أن هيكل بدأ مبكرا في مسيرته الصحفية وفيلم قناة الوثائقية عنه مميز، مضيفا: «هيكل لم يتوقف في عمله وغطى صراعات وحروب في أفريقيا وأسيا وأوروبا، وهو مع كل هذا صنع لنفسه صورة في عمله وأدائه التوثيقي وكان يقدم الرواية السياسية وتقديم معلومات مهمة وعنده أكثر من عمل مهم تغطي الصراعات والسلام وعلاقاته بالرئيس عبد الناصر ولمع بعد رحيل عبد الناصر» مضيفًا أن الراحل حسنين هيكل علاقاته كانت ممتدة وله ثقافته الأدبية الخاصة وعاصر وقت القمم والزعامات، مؤكدا أن هيكل يقدم مادة خام مهمة للتاريخ.