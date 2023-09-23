إمام أحمد: فيلم «هيكل» جزء من توجيهات المتحدة للتركيز على القوى الناعمة لمصر

كشف إمام أحمد، رئيس تحرير البرامج والأفلام في قناة «الوثائقية» عن تفاصيل فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ»، وقال: «أشارك في العمل من خلال الكتابة والإعداد بالشراكة مع فريق عمل محترف، وتحت إدارة وإشراف أحمد الدريني وسيف سعيد، والفيلم يأتي بالتزامن مع مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل».

صحفي القرن العشرين

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي: «محمد حسنين هيكل بلا شك هو صحفي القرن العشرين في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط، والفيلم جزء من توجيهات الشركة المتحدة، في التركيز على هذه الأسماء التي تشكل القوة الناعمة وهي جزء من ريادة مصر».

أبرز ما جاء بفيلم هيكل

وتحدث الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، الذي يُعرض على القناة الوثائقية، عن أول منصب شغله الأستاذ محمد حسين هيكل رئيسا للتحرير، مؤكدا أنه كان يوم 14 يونيو عام 1952، حيث تولى رئاسة تحرير مجلة «آخر ساعة» وكان عمره وقتها 29 عاما.