كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا مدارس».. منتجات وسلع بأسعار مخفضة

يستمر معرض أهلاً مدارس 2023 في تقديم مختلف السلع والمنتجات الخاصة بالدراسة بأسعار مخفضة، تيسيرًا على أولياء الأمور مع دخول المدارس، وتلبية احتياجات الطلاب الأسر المصرية، إذ شهدت جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، افتتاح معارض رئيسية مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية.

كل ما يخص معرض أهلاً مدارس

جاء ذلك بناءً على حرص وزارة التموين على عرض مستلزمات المدارس المختلفة، من الزي المدرسي والأدوات في معارض أهلا مدارس التي تنظمها سنويًا وزارة التموين وبتخفيضات تصل لـ60%، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، كل ما يخص معرض أهلاً مدارس.

أين توجد أماكن معارض أهلا مدارس؟

أماكن معرض أهلا مدارس بالجيزة:

- معرض فيصل.

- أهلا مدارس الطالبية.

- فرع معرض أهلا مدارس بالعمرانية.

- معرض أهلا مدارس البدرشين.

- أهلا مدارس 6 أكتوبر.

- منفذ معرض أهلا مدارس بإمبابة.

** أماكن معارض أهلا مدارس بسوهاج

- ميدان العارف بالله.

- بجوار الوحدات المحلية بالمراكز.

- أمام ستاد سوهاج الرياضي. وهو المعرض الرئيسي.

** أهلا مدارس بكفر الشيخ

- معرض أهلا مدارس بمنطقة 47 عمارة بكفر الشيخ.

** أهلا مدارس بالقليوبية

- معرض أهلا مدارس بشارع فريد ندا.

- معرض أهلا مدارس بشبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

**معرض أهلا مدارس بالأقصر:

- معرض أهلا مدارس بالسوق الحضري بمنطقة أبوالجود.

- معرض أهلا مدارس بشارع البحر بوسط إسنا.

- أمام محطة السكة الحديد.

** أماكن معرض أهلا مدارس بالوادي الجديد

- معرض شارع النبوي المهندس بالخارجة.

-معرض أهلا مدارس بميدان المستشفى بالداخلة.

- معرض أهلا مدارس بالبحر الأحمر_شارع النصر بالغردقة.

** معرض أهلا مدارس بالبحيرة:

تضم البحيرة 42 منفذا لمعرض أهلا مدارس بالقرى والمدن الرئيسية في:

- كفر الدوار

- دمنهور

- إيتاي البارود

- أبو حمص

- ما هي أبرز المنتجات والسلع في معارض أهلا مدارس 2023؟

- الملابس الخاصة بالمدارس «الیونیفورم»

- الأحذية

- الحقائب

- الملابس الرياضية

- توفير الزي المدرسي

- مستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان.

ما هي أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس 2023؟

- دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات يكون سعرها 65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيها.

- دستة كشاكيل 140 ورقة، يكون سعرها 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.

- دستة كشاكيل 100 ورقة، يكون سعرها 30 جنيها بدلا من 38 جنيها.

- سعر كشكول سلك مسطر 100 ورقة إلى 81 جنيها.

-سعر المقلمة مع أدوات هندسية الكاملة بسعر 53 جنيها.

- فيما يصل سعر الألوان الخشب 6 أقلام طبية قصيرة مثلثة إلى سعر 20 جنيها.

أسعار الزي المدرسي في معارض أهلا مدارس؟

- يتراوح سعر البنطلون بين 90 و120 جنيهًا وفقًا للخامة والمقاس.

- يتراوح سعر المريلة بين 100 و130 جنيهًا حسب الخامة والمقاس.

- يتراوح سعر القميص أو التيشرت بين 100 و140 جنيهًا وفقًا للمقاس للخامة.

- يتراوح سعر الجونلة بين 85 و120 جنيهًا وفقًا للخامة وللمقاس.