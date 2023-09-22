أسعار الأدوات المدرسية بمعارض «أهلا مدارس» قبل بدء العام.. تخفيضات 30%

أسبوع واحد فقط ويبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، وفي هذه التوقيت يمكن لأولياء الأمور والطلاب شراء الأدوات المدرسية قبل بدء الدراسة 2023، خاصة بعد افتتاح عدد كبير من معارض «أهلا مدارس»، التي تبيع السلع ولمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، كما تقدم بعض المتاجر تخفيضات على المستلزمات المدرسية في هذا التوقيت.

أسعار الأدوات المدرسية قبل بدء الدراسة 2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء من الطلاب وأولياء الأمور، تستعرض «الوطن» أسعار الأدوات المدرسية قبل بدء الدراسة 2023، في معارض أهلا مدارس التابعة لوزارة التموين والأسواق التجارية.

وجاءت أسعار الأدوات المدرسية قبل بدء الدراسة 2023 في معارض «أهلا مدارس» بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30%، وهي على النحو التالي:

أسعار الكشاكيل والكراسات

- سعر دستة الكشاكيل والكراسات 40 ورقة 60 جنيها.

- سعر دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات، 72 جنيها.

- سعر دستة الكراسات 65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيها.

- سعر دستة كشاكيل 140 ورقة بـ40 بدلا من 50 جنيها.

- سعر الكشاكيل 100 ورقة 30 بدلا من 38 جنيها.

أسعار الملابس المدرسية

- تأتي أسعار الملابس المدرسية بين 125 و175 و200 جنيه.

- سعر أطقم مدرسية كاملة بكل المقاسات تتراوح بين 110 و120 جنيها.

- طقم مدرسي متكامل بـ380 جنيه بدلًا من 430 جنيها.

- أسعار الشيميزات المدرسية بـ60 جنيها.

- سعر سلوبت مدرسي بـ220 جنيها.

- سعر طقم تيشيرت وبنطلون 150 جنيها.

أسعار الشنط المدرسية

- سعر الشنط المدرسية يتراوح من 85 جنيها وحتى 200 جنيه.

- أسعار الشنط تبدأ من 60 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال، وللمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من 150 جنيهًا.

أسعار المستلزمات المدرسية في المتاجر

وجاءت أسعار المستلزمات المدرسية في المتاجر والأسواق كالتالي:

- ورق ستيكي نوت 100 ورقة 4.4، بسعر 8 جنيهات.

- كشكول سلك مسطر 100 ورقة، بسعر 81 جنيه.

- مقلمة وأدوات هندسية، متعددة الألوان، بسعر 53 جنيه.

- دستة الكراسات الـ28 ورقة، تحتوي على 20 كراسة إلى 40 جنيهًا.

- دستة الكشكول 40 ورقة، الذى يضم 20 كشكول بـ80 جنيهًا.

- دستة كشاكيل 60 ورقة، تضم 10 كشاكيل، 100 جنيهًا.

- دستة الكشاكيل 80 ورقة وتضم 5 كشاكيل، 120 جنيهًا.

- 5 كشاكيل 100 ورقة يبلغ 130 جنيهًا.

- كشكول A4 السلك 100 ورقة فسعره 35 جنيهًا.

- كشكول A4 السلك الـ200 ورقة بـ45 جنيهًا للواحد.

- حقيبة ظهر وحقيبة مدرسة كاجوال للأطفال، بسعر 385 جنيه.

- ألوان خشب بـ20 جنيها.