أسعار البصل اليوم بالمحافظات.. اعرف وصل كام

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار السلع الغذائية يوميا نتيجة تغير أسعارها المستمرة، ويعد البصل من أهم السلع التي يرغب المواطن في معرفة أسعارها إذ تشهد تغيرا كبيرا، لذا حدد مجلس الوزراء اليوم متوسط أسعار البصل اليوم وباقي أنواع السلع المهمة والخضروات والفاكهة، من خلال نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول متوسط أسعار السلع اليومية التي لا يستغنى عنها المواطن نتيجة للتغيرات التي تشهدها الأسعار من مكان لآخر وبحسب جودة السلعة.

أسعار البصل اليوم

وجاء متوسط أسعار البصل اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 والخضروات والفواكهة على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

- سعر كيلو البصل الأحمر 25 جنيها.

- سعر كيلو الطماطم 20 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي 10 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس 14 جنيها.

- سعر كيلو الخيار 16 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الرومي 16 جنيها.

- سعر كيلو الثوم: 42 جنيها.

- سعر كيلو الليمون: 16 جنيها.

- سعر كيلو الملوخية 12 جنيها.

- سعر كيلو التفاح البلدي 36 جنيها.

- سعر كيلو الموز البلدي 20 جنيها.

- سعر كيلو العنب البناتي 31 جنيها.

- سعر كيلو الكنتالوب 24 جنيها.

أسعار البصل اليوم والخضروات والفاكهة في سوق العبور

أما عن أسعار البصل اليوم والخضروات والفاكهة في سوق العبور، جاءت على النحو التالي:

أسعار البصل اليوم: يترواح سعر الكيلو من 5 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو الطماطم اليوم يترواح من 6 إلى 11 جنيها.

سعر كيلو البطاطس اليوم من 7.5 إلى 12.5 جنيه.

سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر كيلو الجزر من 10 إلى 18 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء من 21 إلى 27 جنيها.

سعر كيلو البامية من 27 إلى 32 جنيها.

سعر كيلو البطاطا من 3.5 إلى 6 جنيه.

سعر كيلو العنب بناتي أصفر وأحمر من 18 إلى 24 جنيها.

سعر كيلو العنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيها.

سعر كيلو التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيها.

سعر كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي من 25 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو بلح بارحي من 25 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو الجوافة من 8 إلى 18 جنيها.

سعر كيلو المانجو العويس من 27 إلى 47 جنيها.

كيفية رصد متوسط أسعار البصل والسلع اليوم

وعن متوسط أسعار البصل اليوم والسلع والخضروات والفواكهة، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يتم جمع البيانات الميدانية من محافظات الجمهورية الـ 27 وفقًا للمستويين الاقتصادي والجغرافي؛ إذ جرى الاعتماد في تصميم العينة على المناطق الجغرافية، التي تغطي جميع محافظات الجمهورية وتشمل «حضرية، وجه بحري، وجه قبلي، وحدودية».

ويتضمن متوسط سعر الرصد الميداني لأهم السلع في 27 محافظة بواقع 9 نقاط بكل محافظة «3 أحياء راقية – 3 أحياء متوسطة – 3 أحياء شعبية» لأهم السلع لتصبح النقاط التي تتم تغطيتها 243 نقطة، ويتم تثبيت المصدر في كل حيّ كالآتي: «سوبر ماركت، وبقالة، وجمعية تعاونية».