«الباز»: يوجد إلحاح كبير على السيسي لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الدكتور محمد الباز، إنه خلال الفترة الأخيرة هناك مطالبات كثيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، آخرها أسرة طلاب من أجل مصر.

الباز: الرئيس السيسي رجل مقاتل

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة النهار، أن الرئيس السيسي رجل مقاتل لا يمكن أن يخذل من يطالبوه بأن يكمل معركته والعمل الذي بدأه.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من طلاب كل جامعات مصر يناشدون الرئيس بالترشح، وأيضًا هناك أصوات من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وفئات كثيرة من الشعب المصري بدأت تنضم لهذه المطالبات.

حالة من الإلحاح على الرئيس السيسي لأن يترشح للانتخابات الرئاسية

وتابع: «حالة من الإلحاح على الرئيس السيسي لأن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو مقاتل لن يخذل من يطالبوه بالترشح، وخلال أيام سيعلن الرئيس رسميا الترشح استجابة لهذه الأصوات».