الباز: الرئيس السيسي رجل يتمسك بالأمل.. وسنتجاوز الأزمة بصبر الشعب وإدارة القيادة

قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل يتمسك بالأمل، ويعرف أن الشعب المصري تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، وخلال زيارته لبني سويف، أكد للمصريين أننا تجاوزنا المرحلة الحرجة، وأننا اقتربنا من الانفراجة.

صبر المصريين وعمل الحكومة

أضاف، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم، السبب فيها كورونا أولا، وضاعفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه بفضل صبر المصريين وعمل الحكومة وإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ستتجاوز أزمتها.

وتابع: «اللي مرت بيه مصر من أزمات لو إحنا بلد هشة كنا روحنا في ستين داهية، لكن الأزمة حصلت وأنت لسه واقف على رجليك، دي ترجمتها أن الشعب اشتغل والدولة قدمت اللي عندها والرئيس أدار الصورة بحيث لا وقفت عجلة إنتاج ولا مشروعات قومية.. احنا بلد حرة ومستقرة ومستقلة».

استقرار الدولة

ولفت محمد الباز، إلى أن استقرار الدولة وأمانها أمر كبير، ويستحق الثمن الذي دفعناه جميعا من أجل الحفاظ عليه.