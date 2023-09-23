ماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمي للوكيميا الميلودية المزمنة لرفع الوعي بالمرض

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للوكيميا الميلودية المزمنة، تعاون المعهد القومى للأورام مع شركة نوڤارتس فارما مصر وفريق كايرو رانرز من أجل رفع الوعى بالمرض، وتسليط الضوء على أحدث التطورات فى علاج سرطان الدم وأمراض الدم الأخرى.

وتعاون المعهد القومى للأورام ونوڤارتس مصر مع كايرو رانرز فى تنظيم ماراثون رياضى بهدف بث الأمل فى نفوس مرضى سرطان الدم مع الترويج لنمط حياة صحى بين جميع المشاركين فى الحدث. وانطلقت فعالية الماراثون من أمام مستشفى 500500 لعلاج الأورام فى الشيخ زايد التى تمثل أملاً جديداً لجميع مرضى السرطان فى مصر وشارك فيها نحو 500 شخص.

وصرح محمد صبرى، مدير إدارة دعم الأسواق وتوفير الدواء فى نوڤارتس فارما مصر «تعد نوڤارتس من شركات الرعاية الصحية الرائدة عالمياً فى علاج أمراض الدم منذ أكثر من 20 عاماً، حيث ساهمت فى تطوير بروتوكولات ونماذج علاجية متقدمة تمكنت عن طريقها من تغيير نمط حياة مرضى سرطان الدم وأمراض الدم الأخرى. إن علاج سرطان الدم وأمراض الدم المختلفة يتطلب امتلاك القدرة المستمرة على الابتكار فى مجالات العلاجات الموجهة والجينية والخلوية والعلاج المناعى، وهى مجالات تتمتع فيها نوڤارتس بريادة عالمية مشهود لها».

وأضاف: «على الرغم من التحسن الملحوظ فى النتائج العلاجية لأمراض سرطان الدم وأمراض الدم الأخرى، فهى ما زالت تؤثر على حياة الكثير من الأشخاص حول العالم. ولذلك فإننا نستند إلى تراثنا العريق الذى يمثل إلهاماً وحافزاً لابتكاراتنا المستقبلية فى علاج سرطان وأمراض الدم، إذ نواصل قيادة مسيرة تطوير الأدوية الحديثة لتلبية الاحتياجات العلاجية لأمراض الدم».

من جانبه، أوضح عمرو نصر، مدير إدارة العلاقات العامة فى نوڤارتس فارما مصر: «تؤمن نوڤارتس بأن الإصغاء للمرضى وذويهم من مقدمى خدمات الرعاية الصحية وإزالة مخاوفهم والاستماع بعناية لتجاربهم والتحديات التى تواجههم، يُعد أمراً بالغ الأهمية. وبفضل التزامنا المتواصل تجاه المرضى ومقدمى خدمات الرعاية الصحية، نسعى بكل اهتمام للتعرف على وجهات نظر وخبرات جمعيات دعم المرضى، وتمكين المرضى من الحصول على أدويتنا، وإجراء التجارب السريرية المسئولة، والتأكيد على أهمية الشفافية وتقديم التقارير الخاصة بواقع المرض فى الدول التى نعمل بها. ولذلك نعمل ونتعاون عن قرب مع الأطباء والممرضات وكل العاملين فى قطاع الرعاية الصحية، لمساعدتهم فى الوصول لأفضل علاج للمرضى. هذا وتعتمد نوڤارتس أيضاً على استطلاعات الرأى العالمية للوصول لأفضل فهم ممكن لآراء المرضى ومقدمى خدمات الرعاية الصحية حول الأنواع المختلفة لسرطان الدم وأمراض الدم الأخرى، وكذلك التعرف على مزايا وأعباء العلاجات المتاحة الحالية».