«شروق» طفلة موهوبة في فنون الأداء الحركي تلفت الأنظار بملتقى الدوير بأسيوط

الطفلة شروق فرغلي، صاحبة الـ13 عاما، أبهرت الزائرين لملتقى الدوير لفنون وإبداعات الطفل بمهارتها في فن الأداء الحركي، ببطولة منفردة لعرض «اسمعونا» الذي استقبل به الملتقى الزائرين لتوصيل رسائل اتصالية من خلال الحركة والورود التى تصاحبها الموسيقى لتستكشف عالمها وآمالها، وهي واحدة من المواهب المتميزة التي كشف عنها في ملتقى الدوير الذي تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بشراكة مع مؤسسة ستار كير لتنمية الطفولة بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط.

التواصل والكتابة والنظر

تقول الطفلة شروق فرغلي إن عرض «اسمعونا» هو عرض صامت للإنسان المعزول كأنه جنين في بطن أمه أو في كهف لا يشاهد الآخرين أو يشاهدونه ويضطر لولادة طرق للتواصل والكتابة والنظر والتفاهم من أجل التغلب على الخط الاحمر والخطير الذي يحول دون أن يسمعه العالم ويتجاوب مع حقوقه وإنسانيته ومن ثم يلتمس الزهور أي طريق السلام والمحبة.

تضيف شروق فرغلي عن تجربتها في الملتقى أنها شاركت في أنشطة كثيرة لرغبتها في تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، فشاركت في المسرح المجتمعي وعرض العرائس وخيال الظل وعرض الافتتاح وأنشطة المكتبات.

مسرح المدرسة

وتضيف شروق فرغلي أنها كانت تشارك في مسرح المدرسة ولكن وجدت اختلافا شاسعا وكبيرا لأنهم كانوا يجعلوننا نحفظ كلمات في المدرسة لنؤدي المسرحيات، ولكن في جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين نحن الأطفال من نخترع النصوص والأفكار ونطورها ونصنع كل شيء بحرية وحتى هذا العرض أنا شاركت بأفكار فيه.

تضيف شروق فرغلي أنها تحلم أن تصبح طبيبة أطفال حين تكبر وأن تمارس معه الفن وتكون مثل الفنانة الراحلة سعاد حسني لأنها تعتبرها أفضل ممثلة.

العلاج النفسي

يقول الفنان شريف القزاز استشاري العلاج بالفن ومخرج المسرح التفاعلي إن الطفلة شروق فرغلي موهبة متميزة تتمتع بقدرات تواصل ذهني مرتفع ومهارات عالية في فن الأداء الحركي والتواصل عبر لغة النظر وحركة الجسد رغم عمرها المبكر، وموهبة يمكن تطويرها، وهو ما يجعلها مؤهلة للتفوق في العديد الفنون والإبداع، منوهًا إلى أنها في البداية لم تكن تعلم هذه الفنون وتم تدريبها على نظرة العين والتواصل مع ردود الفعل وإيصال الرسائل الاتصالية ومعنى الرموز والأشياء، منوها إلى أن موهبتهما كانت لافتة للنظر أثناء تنفيذ الورش التدريبية المقامة بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير جنوب أسيوط، خاصةً مع قدرتها على الاستيعاب وتطوير الأداء خلال الورش القليلة المنفذة.

الفن المستحدث

وأضاف أن فن الأداء الحركي من أشكال الفن المستحدث التي يتم تدريسها في الأكاديميات الغربية وغير موجود لدينا الا نادرا بالقاهرة ويعتمد على الوقت ويتميز بتقديم عرض حي للجمهور في مناطق مفتوحة كما الشارع أو مسرح مفتوح، ويعتمد في أي موقف على أربعة عناصر أساسية وهي الوقت الزمني المحدد والمساحة وجسد المؤدي ووجوده في الوسط، ورابعها العلاقة بين المؤدي والجمهور، بحيث تحقق التصرفات محددة المكان والوقت هدفها في الرسائل الاتصالية والإبداعية التي يقصدها الفنان، وهو فن متداخل التخصصات ويعتمد على فنون أخرى مثل التمثيل والشعر والموسيقى والرسم، فقد يكون الأداء إما مكتوبا أو غير مكتوب، وإما عشوائيا أو مدبرا بعناية، وإما تلقائيا أو مخططا له بعناية، مع مشاركة الجمهور أو دونها، لأن الأداء الحركي قد يكون حيا أو عبر الإعلام، بحيث يمكن للمؤدي أن يكون حاضرا أو غائبا.

مواهب متميزة

ويوضح الفنان شريف القزاز أن هناك الكثير من المواهب المتميزة والقدرات الإبداعية موجودة داخل قرية الدوير والقرى المجاورة ويمكن العمل على استكشافها وتنميتها، وهو ما نرى أهمية التوسع في تطبيقه في مختلف القرى المصرية، ما سيكون له مردود كبير على الحراك الثقافي والتنموي لمصر.