محافظ أسوان يوجه برفع أكثر من 400 طن مخلفات

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الجهات المعنية بالتعامل الفوري مع مجموعة الملاحظات التي رصدها خلال جولاته الميدانية في الشوارع الداخلية، والمناطق السكنية في الساعات القليلة الماضية.

رفع أكثر من 400 طن من التراكمات والمخلفات

ووجه اللواء أشرف عطية مساء اليوم برفع أكثر من 400 طن من التراكمات والمخلفات، إضافة إلى تفريغ صناديق القمامة في أحياء غرب وجنوب المدينة والصداقة الجديدة ومناطق الإسكان والأوقاف وطريق السادات والكورنيش والمحمودية وخور عواضة، حيث شارك في هذه الأعمال 60 شخصا من العمال والمهندسين والمشرفين، وجرى تجهيزهم بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات اللازمة، بإجمالي 20 سيارة ومعدة.

عمليات نظافة ورش مبيدات تشهدها مناطق بالمحافظة

كما نفذت الحملة عمليات النظافة التي بدأت برش المياه على الشوارع، وتنظيف وتجميع الأتربة، وشفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي، وتقليم الأشجار، ورش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة.

الحملة تستكمل إجراءات النظافة في الأيام المقبلة

وتستمر الحملة في جهودها خلال الأيام القادمة لتحقيق المظهر الجمالي والحضاري المطلوب، وتوفير مساحات خضراء للاستجمام للمواطنين.

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم نفذت الجهات المعنية بمحافظة أسوان، حملات إزالة شملت عددا من مناطق أسوان وإدفو ودراو، بالإضافة إلى إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.