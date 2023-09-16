محافظ أسوان: تجهيز 11 مستشفى و112 وحدة صحية لخدمة 1.6 مليون مواطن

محافظة أسوان من أولى المحافظات التي دخلت تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل، في إطار تنفيذ المنظومة، حيث تم تجهيز 11 مستشفى و112 وحدة صحية لخدمة أكثر من 1.6 مليون مواطن.

وأكد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، أن المشروع سيساهم في توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من تسجيل 92% منهم في المشروع، وجارٍ استكمال التسجيل؛ مما يحقق طفرة كبيرة في منظومة خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة.

إجراء عدد من العمليات في المستشفيات الجديدة

وأشار إلى أن المستشفيات والوحدات الصحية تتنوع ما بين إحلال وتجديد كامل أو إنشاء من جديد، موضحاً أن جميعها دخلت الخدمة وتقدم خدمات على مستوى متميز لجميع مواطني أسوان، موضحًا أنه تم إجراء عدد من كبرى العمليات في المستشفيات الجديدة بنسبة نجاح عالية، ما يدل على المستوى الطبي المتميز والمتقدم لهذه النوعية من المستشفيات.

وفي سياق منفصل، تحدث محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن مشروعات مبادرة حياة كريمة في المحافظة، حيث أكد أن أكثر من 200 مشروع تم الانتهاء من 70% من تنفيذها، فيما يجري العمل على الـ30% المتبقية.

مشروعات حياة كريمة

وتشمل مشروعات حياة كريمة في أسوان توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات، فضلاً عن إنشاء مجمعات خدمات للمواطنين، ومجمعات زراعية.

وأكد محافظ أسوان أن مشروعات حياة كريمة حولت أسوان من محافظة طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة، وأعطت المواطن الآمال في ظل الجمهورية الجديدة.