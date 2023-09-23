إعلان نتيجة التقدم لبعض كليات جامعة المنيا الأهلية

أعلن عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية نتيجة تنسيق المتقدمين للالتحاق ببعض كليات جامعة المنيا الأهلية باستثناء كلية الطب التي سبق أن استوفت العدد المطلوب لها.

الاستعلام على النتيجة بالرقم القومي

قال رئيس جامعة المنيا إنه على الطلاب الذين تقدموا من خلال منصة التقدم الالكترونية وطبقاً للحدود الدنيا المعلن عنها الاستعلام من خلال منصة التقدم بالرقم القومي لمعرفة الكليات التي رشحوا لها وطباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمقر جامعة المنيا الاهلية بمدينة المنيا الجديدة لإنهاء إجراءات قيدهم.

خطوات التقديم في جامعة المنيا الأهلية

اوضح رئيس جامعة المنيا أن خطوات التقديم تشمل تقديم اصول المستندات ودفع القسط الأول من المصروفات وتشمل نصف المصروفات السنوية للكلية المقبولين بها) وذلك يومي الأحد الموافق 24 سبتمبر والاثنين 25 سبتمبر كحد اقصى، هذا وسيسقط حق الطلاب المرشحين مالم يتقدموا بإنهاء اجراءات قيدهم بحد اقصى الاثنين.

كما تشمل إجراءات القيد دفع المصروفات السنوية المعلنة للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة) وذلك من خلال إذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلي بمدينة المنيا الجديدة.

وتشمل المستندات المطلوبة:

1. أصل استمارة نجاح الثانوية العامة.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. عدد 6 صورة شخصية

4. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

5. بطاقة الترشيح (يتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول)

6. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.

7. عدد (1) دوسيه بلاستيك.