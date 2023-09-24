7 تعليمات بمدارس الغربية قبل بدء العام الدراسي الجديد

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، بمختلف مدارس الغربية بالادارات التعليمية الـ 10، وسط استعدادات وإجراءات مكثفة ومتابعة من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمتابعة مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب ومتابعة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

استعدادات العام الدراسي الجديد

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن كافة المدراس بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات بداية مع العام الدراسي الجديد والذي ينطلق السبت المقبل، وهناك تعليمات مشددة لاستقبال العام الدراسي الجديد ما يضمن توفير كافة الإجراءات وتوفير المناخ المناسب للطلاب ما يمضن نجاح العملية التعليمية.

سلامة الطلاب

مبيناً تلك الإجراءات والتعليمات بأنها، تضمن نجاح العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد بمدارس المحافظة، وهي كالتالي:

- تسكين التلاميذ في الصفوف الأولى بالأدوار السفلية بالمدارس.

- الانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات.

- استخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل

- التأكيد على غلق بوابات المدراس وعدم فتحها إلا في مواعيد انتهاء اليوم الدراسي، وعدم السماح بدخول زائرين بدون تسجيل بياناته.

- تسليم الطلاب جميع الكتب فور وصولها.

- تفعيل الأنشطة تجهيز وتخطيط الملعب.

-تغير علم الجمهورية القديم، واستبداله بآخر جديد، ووضعه في أعلى مكان بالمدرسة.

- نظافة الحمامات وتوفير المنظفات بها.