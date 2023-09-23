«السكة الحديد» تعلن عن توفير منحة للعاملين بها قبل العام الدراسي الجديد

أعلن عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، عن منحة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعاملين بنظام الـ55 يومًا بمناسبة دخول العام الدراسي بالشروط المتبعة في المنح السابقة.

توجيهات رئيس الوزراء بشأن العام الدراسي الجديد

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، عدداً من التوجيهات وهي الآتي:

- ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة.

- تأكيد أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

- ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

- ضرورة التأكّد من سلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية.

- قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل الإجراءات الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

- على المحافظين الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن.

- أهمية المعارض التي تمّ افتتاحها لتوفير احتياجات المدارس، وكذا توافر مختلف أنواع السلع والمستلزمات الأخرى، بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن معارض أهلاً مدارس تستهدف إحداث توازن في الأسواق، والعمل على توافر السلع المختلفة بالأسواق بصورة دائمة، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه المعارض، وزيادة عدد المنافذ التي تقدم السلع المختلفة بأسعار مناسبة.