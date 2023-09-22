مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» قبل بدء العام الدراسي الجديد

تعلن هيئة السكة الحديد التابعة لوزارة النقل والمواصلات، عن مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس، الأمر الذي يهم العديد من مستقلي القطارات المتجهين لمدينة الإسكندرية والعكس، لذا وفقا للدور الخدمي الذي تقوم به جريدة «الوطن» نوافيكم بمواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية خاصة قبل بدء الدراسة 2023.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة

- قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

- قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.

- قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

- قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 3:40 مساءً.

- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.

- قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

- قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

- قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

- قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

- قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.