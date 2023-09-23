انطلاق اختبارات مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية غدا بـ 5 محافظات

أعلنت مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم ابتداء من غدٍ الأحد، اختبار الطلاب المتقدمين للالتحاق بالفروع الجديدة لمدارس WE وحتى يوم الخميس المقبل.

وكانت مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، أغلقت باب تقديم طلبات الالتحاق بمدارس الشركة، 17 سبتمبر الجاري.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، المحافظات المستهدفة من الاختبارات، والتي تبدأ غدا وشروط القبول بمدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية.

المحافظات المستهدفة من الاختبارات بدءا من غد الأحد

- قنا

- أسيوط

- جنوب سيناء

- القليوبية

- البحيرة

شروط القبول للالتحاق بمدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية:

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

- الحد الأدنى لمجموع درجات القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 225 درجة.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 على 18 عامًا.

- أن يكون الطالب لائقاً طبيا.

- تمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

التقديم بمدارس «WE» متاح لطلاب الأزهر

وأوضحت مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، أنه متاح التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والمصريين العائدين من الخارج، والطلاب الوافدين، «الأجانب» والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق.

يشار إلى أن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، تقدم مناهج معتمدة دولياً وعلى أعلى مستوى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتوفر المدرسة تدريبا عمليا بمعامل وورش مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وكذلك التدريبات الميدانية داخل المواقع الفنية الخاصة في الشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة.