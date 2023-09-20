خطوات التسجيل في منحة «9 أشهر» لتنمية القدرات.. مقدمة من وزارة الاتصالات
كتب:
هبهَ وهـدان
03:52 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
منحة - تعبيرية
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج منحة بعنوان «9 أشهر»؛ لتنمية القدرات على الصعيدين الوطني والدولي.
وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل منحة 9 أشهر؛ استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التعليمية التي تقدمها الجريدة بشكل يومي لقرائها.
برنامج منحة 9 أشهر
- تنظم المنحة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024.
- منحة 9 أشهر لخريجي الجامعات من عام 2019 وحتى عام 2023.
- تقدم منحة 9 أشهر كيفية تطوير البرامج، وتطبيقات الهاتف المحمول، وتحليل البيانات وإدارتها، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية.
- تقدم المنحة كيفية التعامل مع الفنون الرقمية، والألعاب الرقمية، وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وتصميم IC، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأنظمة الصناعية، من بين تخصصات أخرى.
- يُقدم البرنامج كمنحة دراسية كاملة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات.
- المنحة مقدمة لعدد مختار من خريجي الجامعات المصرية.
- اختيار الطلاب يتم بعد اجتياز مجموعة من التقييمات والمقابلات الشخصية.
- في نهاية منحة 9 أشهر يحصل المشاركون على شهادات مهنية من ITI في نهاية التدريب.
- للتقديم في منحة 9 أشهر يمكن الدخول على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعومات عبر لينكد إن واختيار المنحة والتسجيل المباشر.