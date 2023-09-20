رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خطوات التسجيل في منحة «9 أشهر» لتنمية القدرات.. مقدمة من وزارة الاتصالات

كتب:

هبهَ وهـدان
03:52 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
منحة - تعبيرية

منحة - تعبيرية

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج منحة بعنوان «9 أشهر»؛ لتنمية القدرات على الصعيدين الوطني والدولي.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل منحة 9 أشهر؛ استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التعليمية التي تقدمها الجريدة بشكل يومي لقرائها.

برنامج منحة 9 أشهر

- تنظم المنحة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024.

- منحة 9 أشهر لخريجي الجامعات من عام 2019 وحتى عام 2023.

- تقدم منحة 9 أشهر كيفية تطوير البرامج، وتطبيقات الهاتف المحمول، وتحليل البيانات وإدارتها، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية.

- تقدم المنحة كيفية التعامل مع الفنون الرقمية، والألعاب الرقمية، وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وتصميم IC، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأنظمة الصناعية، من بين تخصصات أخرى.

- يُقدم البرنامج كمنحة دراسية كاملة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات.

- المنحة مقدمة لعدد مختار من خريجي الجامعات المصرية.

- اختيار الطلاب يتم بعد اجتياز مجموعة من التقييمات والمقابلات الشخصية.

- في نهاية منحة 9 أشهر يحصل المشاركون على شهادات مهنية من ITI في نهاية التدريب. 

- للتقديم في منحة 9 أشهر يمكن الدخول على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعومات عبر لينكد إن واختيار المنحة والتسجيل المباشر.

اقرأ المزيد:

الجامعة الأمريكية تحصل على منحة بـ85 مليون دولار لدعم برنامج تطوير التعليم

بروفايل.. فؤاد المهندس.. منحة عشاق الفن

شروط الحصول على منحة السلطان قابوس للإعفاء من المصروفات الدراسية بالأزهر

منحة مجانية من «الاتصالات» لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية.. اعرف الشروط

شروط وخطوات الحصول على منحة الزواج.. تصرف مرة واحدة فقط

خطوات الحصول على منحة الوفاة من وزارة التضامن

جامعة سوهاج تقدم 217 منحة دراسية مجانية لأبناء سيناء
بقلم هبهَ وهـدان