صور حيَّرت كل مَن شاهدها.. ما الغريب فيها؟

انتشرت بعض الصور في الفترة الأخيرة، وكانت سببًا في حيرة الملايين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما ظهر فيها من لغز أو خدع بصرية، عجز المشاهدون عن حله، واختلفت الأقاويل في محاولة للوصول إلى الحقيقة.

ظهرت صورة للفنانة أمينة خليل مع شبيهتها، في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملامحهما المتطابقة كأنهما توأم، على الرغم من اختلافهما في الحقيقة.

صورة الفنانة أمينة خليل وشبيهتها

كثرت الأقاويل حول صورة الفنانة أمينة خليل مع شبيهتها، فرجَّح البعض أنها قد تكون شقيقتها نهلة خليل أو ياسمين مختار الماكييرة الخاصة بها، وبرغم كل التعليقات التي جاءت على الصورة، إلا أن هناك سر وراء هذه القصة، فيما يخص زوايا التصوير، وطريقة التقاط المصور للصورة.

أوضح المصور عمرو أبو بكر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سبب ظهور الفنانة أمينة خليل مع فتاة، تشبهها لدرجة التطابق، واعتقاد البعض أنها شقيقتها التوأم، على الرغم من اختلاف ملامحهما في الحقيقة، قائلًا: «السر في ريأكشن الفتاة الموجودة بجوار الفنانة أمينة خليل، هي عملت حركة من حركات أمينة خليل، وفي اللحظة دي تحديدًا، المصور أخد الصورة، فظهر إنهما نفس الملامح، مع إن الحقيقة حاجة تانية خالص».

من فترة لأخرى تنتشر بعض الصور الغريبة، التي تحير كل من شاهدها، ومنها صورة تتكون من مربعات صغيرة، ودوائر في الوقت ذاته، مع أشكال سداسية باللونين البنفسجي والقرمزي، محاطة بأطر ذهبية، ولكن اللافت للأمر أنها تتحرك على الرغم من ثباتها، في خداع بصري شديد، لتصبح حديث السوشيال ميديا لفترة كبيرة، بحسب سكاي نيوز العربية.

صورة الخداع البصري تغزو «السوشيال ميديا»

انتشرت الصورة بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصاحب الصورة تعليق «إن كنت تراها تتحرك فأنت مشوش ومضغوط، وعليك الاسترخاء، أو الجلوس أمام البحر على الأقل حسب نصيحة أطباء صحة نفسية»، تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، الذين قرروا تجربة الأمر، لمعرفة إن كانوا في حاجة للاسترخاء أم لا.

صورة مُحيِّرة في عام 1948

انتشرت صورة في مدينة ريكيافيك بآيسلندا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحوالي 3 سنوات عام 1948، لتلقى جدلًا واسعًا، إذ يظهر خلالها جنود يسيرون في شارع عمومي، وبينهم شخص يضع يده بجانب أذنه، وكأنه يستخدم الهاتف المحمول، ولم تكن شركة موتورولا اخترعت أول هاتف محمول في ذلك الوقت، وهو ما أثار الدهشة بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

التخمين الصحيح لصورة الحرب العالمية الثانية

كثرت الأقاويل حول تخمينات الصورة، فربما ذلك الشخص الغريب، سافر عبر الزمن، ويستخدم أدوات تكنولوجية، ولكن التخمين الذي يقترب من حقيقة الصورة بنسبة كبيرة، هو أن الرجل كان يقف بجانب محل لبيع الساعات، واشترى ساعة جديدة ليضعها على أذنه، ليسمع نبضات العقارب، حتى يتأكد إذا كانت تعمل أم لا.