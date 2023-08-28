أمينة خليل: سعدت بالعمل مع محمد ممدوح بـ«وش في وش»

تعيش الفنانة أمينة خليل خلال الفترة الحالية، حالة من النجاح بعد طرح فيلمها الجديد «وش في وش» بدور العرض السينمائية، وتمكن من أن حصد المركز الثاني منذ طرحه في شباك التذاكر.

أمنية خليل تجدد التعاون مع محمد ممدوح

وتجدد الفنانة أمينة خليل التعاون مع الفنان محمد ممدوح في فيلم وش في وش بعد عدد من النجاحات التي حققاها من قبل في عدد من الأعمال الفنية، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فيه ناس كتير أوي أنا وقفت قدامهم حبيت جدا تمثيلهم وحبيت الشعل معاهم في فيلم وش في وش».

وتابعت أمينة خليل، أن من هؤلاء الأشخاص الفنان محمد ممدوح الذي تعاونت معه في أكثر من عمل وحققا سويا نجاحا كبيرا، وأيضا الفنان محمد شاهين وماجد الكدواني الذي تحب العمل معهم وغيرهم.

أبطال فيلم وش في وش

يذكر أن فيلم وش في وش، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم أمينة خليل ومحمد ممدوح ومحمد شاهين وأنوشكا وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.