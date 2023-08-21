«وش في وش» لـ أمينة خليل يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة

حقق فيلم «وش في وش» بطولة أمينة خليل نجاحا كبيرا في دور العرض، إذ جاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إذ حقق إيرادات وصلت إلى 707 ألف جنيه.

قصة فيلم «وش في وش»

في إطار اجتماعي كوميدي تدور قصة فيلم «وش في وش» من خلال تجمع عائلتي الزوجين في المنزل، وتحدث بينهما بعض المناوشات بسبب اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية.

أبطال فيلم وش في وش

فيلم وش في وش من ببطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، ومحمد شاهين، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمود الليثي، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، وخالد كمال، وسلوى محمد علي، ودنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

الفيلم حقق رد فعل جماهيري كبير، وتحقيق إيرادات جيدة رغم طرحه في دور العرض قبل فترة قصيرة، حيث أنه تصدر المراكز الأولي وحافظ على الصدارة .