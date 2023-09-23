مصور يكشف سر لقطة جمعت بين أمينة خليل وشبيهتها.. «ظهرتا في جنازة»

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها الفنانة أمينة خليل مع فتاة بنفس الملامح كأنهما توأم، على الرغم من اختلافهما في الحقيقة، فرجح البعض أنها قد تكون شقيقتها نهلة خليل أو ياسمين مختار الماكييرة الخاصة بها، وعلى أي حال توجد خدعة في التصوير، تظهرهما بنفس الملامح.

أوضح المصور عمرو أبو بكر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، السبب الحقيقي وراء الجدل حول صورة تظهر فيها الفنانة أمينة خليل بجوارسيدة أخرى رجح البعض أنها قد تكون شقيقتها نهلة خليل أو الماكييرة الخاصة بها ياسمين مختار، في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني بنفس الملامح وكأنهما توأم، على الرغم من اختلاف ملامحهما في الحقيقة، قائلًا: «السر في ريأكشن السيدة الموجودة إلى جوار أمينة خليل، هي عملت حركة من حركات أمينة خليل، وفي اللحظة دي المصور صورها، فظهر إنهم نفس الملامح».

حقيقة التشابه بين أمينة خليل والفتاة الأخرى

ليس شرطًا أن تمتلك الماكييرة ياسمين مختار أو نهلة خليل ملامح الفنانة أمينة خليل حتى يظهر التشابه معها، وإنما يستطيع المصور خداع أي شخص من خلال زاوية التصوير، كما يفعل ممثل الكوميديا الكندي والأمريكي جيم كاري في لقاءاته التليفزيونية، إذ يظهر بزوايا تصوير مختلفة وخادعة لجمهوره: «جيم كاري دايمًا بياخد ريأكشنات ممثلين تانيين مع زاوية التصوير، فيطلع شبه حد تاني، مع إن ملامحه مختلفة».

تجربة يمر بها كل المصورين

تحدث مثل هذه الأمور مع كبار المصورين، وقد تكون بناءً على طلب من الشخص ذاته، وهي تجربة مر بها المصور «أبو بكر»، عندما طلبت سيدة صورتين لها، صورة ظهرت فيها بوزنها الحقيقي ويصل إلى 80 كيلو جرامًا، وأخرى نحيفة تمامًا لا تتعدى 40 كيلو جرامًا: «مرة صورت واحدة خليتها بوزنها الطبيعي، وصورة تانية رفيعة خاص من غير أعمل فوتوشوب، وبرضه في لعب في زاوية الوش».