أمينة خليل تنضم إلى فريق عمل فيلم «أنف وثلاث عيون»

انضمت النجمة أمينة خليل إلى فريق عمل فيلم «أنف وثلاث عيون»، بعد انطلاق تصويره، 23 أغسطس الماضي.

فيلم «أنف وثلاث عيون» من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي قُدمت في فيلم سينمائي عام 1972.

تفاصيل فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر إطلاقه بدور العرض قبل انتهاء العام الجاري، الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم، وهذا بعد اعتذار النجمة دينا الشربيني عن الدور.

تدور أحداث فيلم أنف وثلاث عيون حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.